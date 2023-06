Drábová: Elektrárnu Záporoží by neměl ohrozit ani další pokles hladiny přehrady

Praha - Pokles hladiny zničené ukrajinské Kachovské přehrady na úroveň, která už neumožňuje čerpat vodu pro Záporožskou jadernou elektrárnu, by zřejmě v příštích týdnech nebo měsících elektrárnu neměl ohrozit. Vyplývá to z dnešního večerního vyjádření předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost (SÚJB) Dany Drábové pro ČTK. Připomněla, že reaktory jsou odstavené a chlazení je zajištěné ze speciální nádrže. Zátěžové testy elektrárny navíc v minulosti ukázaly, že by bylo možné ji chladit i bez vody v Kachovské přehradě, dodala.

Hladina vody v přehradě klesla na 12,5 metru, přičemž minimum potřebné pro odběr vody do zásobovacích kanálů je 12,7 metru, řekl dnes podle agentury Unian šéf hydroelektrárenské společnosti Ukrhidroenerho Ihor Syrota. Týká se to podle něj mimo jiné dodávek pro Záporožskou jadernou elektrárnu. Z úterního protržení hráze přehrady se vzájemně viní Rusko a Ukrajina, která čelí ruské vojenské agresi.

O speciální nádrži, kterou elektrárna využívá, mluvila Drábová už v úterý. Voda v nádrži by měla stačit na týdny nebo měsíce, protože její spotřeba je vzhledem k odstavení jaderných bloků minimální, řekla dnes. Podle Drábové ale záleží na tom, zda nádrž není propojená nějakým odtokem s Kachovskou přehradou. U Záporožské elektrárny má jen zprostředkované informace o jejích dispozicích a manipulačních řádech, uvedla předsedkyně SÚJB.

Zátěžové testy na evropských jaderných elektrárnách se prováděly po havárii elektrárny v japonské Fukušimě v roce 2011 a u Záporožské elektrárny prověřovaly mimo jiné situaci v případě protržení hráze Kachovské přehrady záplavovou vlnou, řekla Drábová. "Elektrárna dokázala, že má (v takovém případě) dostatek vody a dostatek způsobů, jak vodu zajistit pro chlazení reaktorů," dodala. "Je prokázáno a dohledat se dá, že protržení přehradní nádrže elektrárnu neohrozí," shrnula Drábová.

Mezinárodní agentura pro atomovou energii (MAAE) v úterý podle agentury Reuters uvedla, že atomové zařízení má dostatečnou zásobu vody pro chlazení reaktorů na "několik měsíců". Ukrajinská společnost Enerhoatom v úterý oznámila, že zničení přehrady jadernou elektrárnu ohrožuje, situace je tam však pod kontrolou. Ruská agentura RIA Novosti s odvoláním na ruský koncern Rosatom ve stejný den psala, že jaderná elektrárna ohrožena není.

Hráz obří Kachovské přehrady se protrhla v úterý ráno a od té doby voda zaplavila rozsáhlé území na dolním toku řeky Dněpr. Ukrajinské i Ruskem dosazené úřady v okupované části Chersonské oblasti přinutila k evakuaci stovek obyvatel. Při záplavách zemřelo nejméně 14 lidí, napsala dnes agentura AP s odvoláním na ukrajinské a okupační činitele.