DPP vypsal tendr na 100 elektrobusů za 1,5 miliardy korun

Praha - Pražský dopravní podnik (DPP) vypsal tendr s předpokládanou hodnotou 1,5 miliardy korun na nákup až 100 elektrobusů. ČTK o tom informovala mluvčí podniku Aneta Řehková. Vítěz tendru by měl být znám do konce letošního roku, nakupovat elektrobusy chce podnik mezi lety 2025 a 2030. S vítězem DPP uzavře takzvanou rámcovou smlouvu, nebude tak muset nakoupit všechny vozy, ale v případě potřeby pouze část z nich.

Nákup elektrobusů podle primátorova náměstka pro dopravu Zdeňka Hřiba (Piráti) pomůže v naplňování klimatické strategie, kterou město schválilo, a závazků směřujících ke snižování emisí a hlukové zátěže veřejné autobusové dopravy. "Pokud by DPP odebral všech 100 elektrobusů a vyřadil stejný počet naftových autobusů, tak při průměrném ročním nájezdu 60.000 kilometrů na vozidlo ušetříme za rok celkem zhruba 2,4 milionu litrů nafty a nevypustíme do ovzduší v?Praze cca 6438 tun oxidu uhličitého," uvedl.

Podle ředitele DPP Petra Witowského je nákup elektrobusů součástí strategie obnovy vozového parku. "Budou součástí mixu vozidel různých pohonů, vedle bateriových trolejbusů, hybridních i dieselových autobusů. Rámcová smlouva nám umožňuje k zakázce přistupovat flexibilně dle našich provozních potřeb," uvedl a dodal, že nákup je samozřejmě podmíněn vybudování dostatečného množství nabíjecích míst. "Celkem máme vytipováno zhruba 20 lokalit," sdělil.

Podnik plánuje nakoupit dvanáctimetrové elektrobusy s garantovaným dojezdem minimálně 100 kilometrů v každém ročním období. Požadovaná záruka je nejméně pět let a všechna vozidla musí umět rekuperovat energii vzniklou při brzdění do baterií. Podnik požaduje také záruku životnosti akumulátorů minimálně pět let nebo nájezd 360.000 kilometrů. Životnost celých vozů by měla být nejméně 12 let s tím, že dodavatel musí být schopen po celou dobu dodávat náhradní akumulátory. Nabídky bude DPP vyhodnocovat podle pěti kritérií, kromě ceny půjde i například o délku záruky nebo termín dodání vozidel.

DPP už v dubnu vybral dodavatele 140 kloubových autobusů na hybridní pohon za asi 1,55 miliardy korun, kterým se stala firma Iveco Group. S vítězem uzavřel podnik rámcovou smlouvu, která ho nezavazuje k odběru minimálního počtu vozidel. Kolik jich nakonec koupí, se teprve rozhodne, avšak podle dřívějších vyjádření zástupců podniku lze předpokládat, že je nakoupí všechny.

Podnik testuje a nakupuje vozy na alternativní pohon dlouhodobě. Letos v polovině ledna například zahájil provoz elektrobusu, který vyjel ze zastávky Želivského na lince 213. Na začátku ledna začala stavba trolejbusové trati z Palmovky přes Prosek a Letňany do Čakovic. Stavba by měla trvat asi deset měsíců. Po nové trati bude jezdit trolejbusová linka číslo 58, která nahradí autobusovou linku 140. DPP také otestuje autobus na vodík.