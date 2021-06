DPP podepsal smlouvu s konsorciem firem na metro D z Pankráce na Olbrachtovu

Praha - Pražský dopravní podnik (DPP) podepsal smlouvu se sdružením společností, které postaví první úsek trasy metra D z Pankráce na Olbrachtovu. Náklady na výstavbu mají být 13,75 miliardy korun. ČTK to dnes sdělil vedoucí odboru komunikace DPP Daniel Šabík. Metro postaví mezinárodní sdružení společností Subterra, Hochtief, Strabag, Hochtief Infrastructure a Ed. Züblin AG. Zmíněný úsek je první částí trasy z Pankráce na Nové Dvory. Náklady na stavbu celé této části metra by měly být při započtení inflace zhruba 52,09 miliardy korun.

Podpis smlouvy umožnilo rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, že zakázka byla vypsána správně. V minulosti ji napadla firma Eurovia a dosud platilo předběžné opatření bránící podpisu. To bylo zrušeno. Ministerstvo dopravy zároveň zamítlo námitku o podjatosti magistrátu při rozhodování o stavbě.

"Po roce a půl od vyhlášení tendru jsme mohli podepsat smlouvu s vítězným sdružením. Můžeme začít stavět, jakmile získáme pravomocné stavební povolení. To je pro nás lepší pozice, než kdybychom měli pravomocné stavební povolení, ale neměli jsme vysoutěženého zhotovitele," uvedl generální ředitel DPP Petr Witowski. Do tendru se přihlásila tři sdružení tvořená celkem desítkou firem.

Pražští zastupitelé před necelými dvěma týdny souhlasili se zahájením stavby úseku trasy metra D z Pankráce na Nové Dvory. DPP dokončil loni v létě část geologického průzkumu na Pankráci, celý průzkum bude hotov letos v září.

V první fázi vznikne metro mezi Pankráci a Novými Dvory a pokračovat pak bude do Depa Písnice. V budoucnu má být postavený úsek z Pankráce na náměstí Míru. Kam povede případně metro z náměstí Míru, zatím nebylo rozhodnuto. Jednou z variant bylo náměstí Republiky, podle druhé by měla trasa zamířit na Žižkov a dále do Vysočan. Celková předpokládaná cena je podle letošní aktualizace 97,79 miliardy korun, investorem je DPP.