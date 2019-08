DPP nechá v sobotu odstřelit vozovnu v Hloubětíně - videopřenos

Praha - Pražský dopravní podnik (DPP) nechá v sobotu dopoledne odstřelit halu tramvajové vozovny v Hloubětíně. Budova má v havarijním stavu střechu, která je neopravitelná. ČTK to sdělili zástupci DPP. Na likvidaci bude použito 126 kilogramů trhaviny a samotný odstřel potrvá devět vteřin. Při odstřelu bude asi na 10 minut zastaven provoz tramvají jedoucích kolem vozovny a automobilů v Kolbenově a Kbelské ulici. Nová vozovna bude postavena v letech 2020 až 2022. Současně se zmíněnou halou bude přestavěn celý areál vozovny.

Trhavina bude rozmístěna na 902 místech. Na přípravě se podílelo sedm lidí, v sobotu bude odstřel provádět pětadvacet lidí. Nálože budou odpáleny na dálku bez použití dlouhých kabelů. "Nad námi je vedení, v zemi metro, všude tramvaje, takže bludné proudy jsou na denním pořádku. Zvolili jsme proto neelektrický systém, není tam ani jeden drát, vše je na bázi mikrobleskovic," řekl střelmistr Vladimír Pravda.

Konstrukce vozovny se podle střelmistra nijak zásadně neliší od jiných industriálních objektů. "Tady bych řekl, že jsou akorát víc tzv. proarmované nosné prvky a zjistili jsme, že někde víc než je ve výkresech," řekl Pravda. Nálože budou na nosných sloupech a navrtány budou také provizorní konstrukce. "Částečně se jedná o dřevěné konstrukce a částečně železobetonové sloupy," řekl Pravda.

Ještě před samotným odstřelem byla z konstrukcí vozovny odstraněna vrchní vrstva hydroizolace a vrstva tepelné izolace. "Žádné nebezpečné látky tam nebyly," řekl Marek Martiška z firmy Trepart.

Při odstřelu budou na místě hasiči, kteří budou stavbu kvůli prachu kropit. Uvnitř haly budou také rozmístěny vaky s vodou, které pomohou s takzvaným skrápěním. Obyvatele okolních domů odstřel nijak neohrozí. Vyklizen bude po dobu odstřelu jen obytný objekt DPP, který je v areálu. Podle střelmistra lidé v okolí výbuch pouze uslyší. Neměli by otevírat okna, a to kvůli prachu. "Tlaková vlna bude omezena na halu vozovny a do širšího okolí se to projeví pouze jako akustický impuls," řekl Pravda.

V areálu vozovny bude DPP do konce letošního roku demolovat kromě haly také další budovy. Při těchto bouracích pracích už nebude používána trhavina.

Při odstřelu bude zastaven provoz tramvají mezi Poděbradskou a Kolbenovou ulicí. Zastaven bude zhruba na deset minut automobilový provoz v Kolbenově a Kbelské. Odpojena bude měnírna elektrické energie a trafostanice, která je v areálu. Vypnut bude plyn. V provozu zůstane pouze vodovod, který využijí hasiči při skrápění. Pozastaveny budou lety na Kbelském letišti. Bezletová zóna bude platit i nad vozovnou a nebudou do ní smět ani drony, které tam lidé nesmí vysílat.

Z bezpečnostních důvodů bude uzavřeno bezprostřední okolí vozovny, tedy chodníky a silnice a lidé se k ní nedostanou. Hala je navíc v ďolíku a kolem vozovny je dvoumetrový betonový plot, přes který není vidět. Na místě bude hlídkovat policie.

Po demolici začne výstavba nové vozovny, která by měla být hotova v roce 2022 a vyjde předběžně na 1,8 miliardy korun. Do jejího dokončení budou tramvaje umístěny na nově vybudovaných odstavných kolejích v ústředních dílnách DPP v Hostivaři. Provoz haly hloubětínské vozovny byl přesušen loni v lednu.

DPP využívá sedm vozoven, a to Hloubětín, Kobylisy, Motol, Pankrác, Strašnice, Vokovice a Žižkov. Podnik má ve vozovém parku přes 900 tramvají, část z nich tvoří modifikace typu T3. V uplynulých letech firma kupovala nízkopodlažní vozy 15T Forcity. Náklady na provoz tramvají se v Praze ročně pohybují přes tři miliardy korun.

Aleš Berný mal