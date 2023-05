DPH podle Fialy noviny neohrozí, podle Jourové může zlikvidovat regionální tisk

Praha - Vyšší daň z přidané hodnoty (DPH) u denního tisku nezpůsobí zastavování vydávání novin. V pořadu Otázky Václava Moravce České televize (ČT) to dnes řekl premiér Petr Fiala (ODS). Podle místopředsedkyně Evropské komise Věry Jourové může být však růst sazby z deseti na 21 procent, s kterým počítá vládní úsporný balíček, likvidační hlavně pro regionální tituly.

Unie vydavatelů označila ve čtvrtek na dotaz ČTK vládou navržené zvýšení sazby DPH u denního tisku za ohrožení novinového trhu v Česku. Fiala se toho neobává. "Moc nevěřím, že by někdo zastavil vydávání tištěných novin. Navíc lidé se dostanou k informacím prostřednictvím internetových zdrojů, veřejnoprávní média jsou dostupná volně, nehrozí žádná katastrofa," uvedl Fiala v ČT.

Podle Jourové dostává nová základní sazba pro noviny Česko "na špici evropského žebříčku". "Může to být likvidační zejména pro regionální a místní noviny, trend je spíš jim ulevovat," uvedla. Tištěné tituly mají podle ní už problém přežít po velkém přesunu inzerce do digitálního prostoru.

"Když necháme umřít noviny, spousta lidí nebude mít alternativu si přečíst něco, co nebude takový digitální fastfood," uvedla Jourová. Tištěná média do informačního prostoru patří a plní obrovskou roli, zvlášť v "době permanentního dezinformačního úpadku", doplnila česká eurokomisařka.

Noviny se podle vládního úsporného balíčku přesunují do základní sazby, přestože časopisy zůstanou ve snížené. Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) to zdůvodnil snahou daňově zvýhodnit vědecké časopisy. V daňovém řádu je přitom nelze odlišit od ostatních, například lifestylových nebo bulvárních.

Fiala dnes vysvětlil, že kabinet chce všechny položky v základní sazbě, pro zařazení do nižší musí být sociální či jiný důvod. "Někde to může být těžkopádné, ale je to daň za tu jednoduchost. Logika v tom je. Za jednoduchost platíte tím, že každý detail nevychytáte," konstatoval. V případě časopisů existují vědecké, literární či kulturní tituly, zopakoval dnes Fiala argumentaci ministra financí.