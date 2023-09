DPA: V továrně VW na elektromobily v německém Cvikově hrozí propouštění

Cvikov (Německo) - V továrně německého automobilového koncernu Volkswagen ve východoněmeckém městě Cvikov (Zwickau) hrozí v důsledku slabé poptávky po elektromobilech rušení pracovních míst. Informovala o tom dnes agentura DPA. Podle jejích informací se jedná o tom, že továrna nebude prodlužovat zaměstnancům smlouvy uzavřené na dobu určitou. V počáteční fázi by se to mohlo na konci října dotknout několika stovek lidí. Továrna celkově zaměstnává kolem 10.700 lidí. Smlouvu na dobu určitou má přes 2000 lidí, kterým by v dohledné době mohlo v závislosti na vývoji podmínek na trhu hrozit ukončení pracovního poměru, píše DPA.

"Je to vážná situace," uvedl saský ministr hospodářství Martin Dulig. Připustil, že továrna má nyní problémy s odbytem. Volkswagen závod ve Cvikově v uplynulých letech přebudoval v továrnu vyrábějící výhradně elektromobily. Do přestavby závodu investoval 1,2 miliardy eur (téměř 30 miliard Kč).

Loni továrna vyrobila 218.000 elektromobilů. Letos se měla produkce zvýšit, namísto toho by mohlo ale dojít k omezování směn, píše DPA. Maximální kapacita továrny činí 360.000 elektromobilů ročně.

Poptávku po elektromobilech v Německu nyní tlačí dolů vysoká inflace a omezování subvencí. Němečtí výrobci elektromobilů navíc čelí na mezinárodních trzích konkurenci ze strany americké společnosti Tesla i ze strany čínských automobilek, jako je například firma BYD.

Koncern Volkswagen je největším výrobcem automobilů v Evropě. Jeho součástí je rovněž Škoda Auto.