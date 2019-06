DPA: Tusk navrhl, aby byl šéfem Evropské komise socialista

Brusel - Předseda Evropské rady Donald Tusk dnes předložil europoslancům návrh na obsazení vrcholných postů v Evropské unii. Nástupcem Jean-Claudea Junckera v čele Evropské komise by se podle něj měl stát sociální demokrat, informovala s odvoláním na zdroje z jednání agentura DPA. Obsazením nejvyšších postů v EU se budou dnes v Bruselu na mimořádném summitu zabývat také šéfové států a vlád evropské osmadvacítky.

Tusk podle zdroje DPA na schůzce s předsedy frakcí Evropského parlamentu o konkrétních jménech nehovořil. Pokud by ale funkci předsedy Evropské komise skutečně získali socialisté, zřejmě by nominovali Nizozemce Franse Timmermanse. Podle agentury DPA by Evropská lidová strana, která má nejvíce europoslanců, mohla získat post předsedy Evropského parlamentu a šéfa unijní diplomacie. Jeden z nich by mohl obsadit Manfred Weber.

Konzervativec Weber byl přitom původně žhavým kandidátem na předsedu Evropské komise. V pátek ale německý list Die Welt informoval, že se představitelé části unijních zemí, kteří se sešli na summitu G20 v japonské Ósace, dohodli, že tento Němec v čele EK neusedne.

Zástupce třetí nejsilnější europarlamentní frakce - liberálů z Obnovy Evropy - by podle návrhu mohla získat po Tuskovi funkci šéfa Evropské rady.

Agentura DPA upozornila, že Tuskův návrh na obsazení postů v čele evropských institucí je pouhým výchozím bodem pro jednání. Dnes večer se v Bruselu sejdou šéfové států a vlád EU, kteří chtějí personální otázky vyřešit.

S Timmermansem v čele Evropské komise by mohli mít problém například země visegrádské čtyřky, tedy ČR, Maďarsko, Polsko a Slovensko. Její premiéři se v pátek na setkání v Praze shodli, že by do čela EK neměl získat většinu žádný z lídrů stran do nedávných eurovoleb. Právě Timmermans byl přitom hlavním kandidátem socialistů. Překážkou by mohla být také kritika, kterou si od dosavadního místopředsedy Evropské komise Timmermanse vysloužily některé země východní části EU kvůli nedodržování pravidel právního státu. Mezi kritizovanými zeměmi bylo například Polsko, Maďarsko či Rumunsko.

Německá kancléřka Angela Merkelová v sobotu po summitu G20 v Ósace řekla, že takzvaní spitzenkandidáti jsou "každopádně součástí řešení". Kromě premiérů V4 princip hlavních kandidátů odmítá například i francouzský prezident Emmanuel Macron.

Kromě předsedy Evropské komise, Evropské rady, Evropského parlamentu a vysokého představitele pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku se dnes bude hledat vhodný kandidát i do čela Evropské centrální banky. Uchazeči se hledají nejen podle příslušnosti k jednotlivým politickým frakcím, ale ve snaze zachovat rovnováhu i podle pohlaví a zeměpisných oblastí.

Babiš: Pro ČR je klíčové, kdo bude předsedou Evropské komise

Pro Českou republiku je podle premiéra Andreje Babiše (ANO) klíčové, kdo bude předseda Evropské komise. Ostatní funkce, například předsedu Evropské rady či Evropské centrální banky, nepovažuje za tak důležité. Řekl to dnes novinářům před odletem na mimořádné zasedání Evropské rady v Bruselu. Předsedou EK by podle Babiše měl být někdo, kdo nerozděluje Evropu. Komise by měla být odpolitizována a neměla by se vymezovat vůči jednotlivým členským státům, doplnil předseda vlády.

"Klíč je Evropská komise. To, aby tam byl člověk, který nebude rozdělovat Evropu, nebude nám stále vnucovat nějaké kvóty nebo názory na ilegální migraci nebo nám diktovat tematické okruhy na rozpočet," řekl Babiš. Předseda komise má podle něj obrovskou moc. "Rozhoduje o portfoliu, dokonce může odmítnout nominanty na komisaře," uvedl.

Babiš zopakoval, že se země visegrádské čtyřky (V4 - Česko, Slovensko, Polsko, Maďarsko) shodují v tom, že by stejně jako na minulém jednání Evropské rady neměl získat většinovou podporu žádný "spitzenkandidát", tedy lídr kandidátek stran pro nedávné volby do Evropského parlamentu. Konkrétního kandidáta podle něj V4 nemá. "Naše pozice je, aby předseda Evropské komise byl někdo, kdo nebude rozdělovat Evropu a bude vnímat náš region," řekl.

V4 je podle něj teritorium, které má budoucnost a skvělé podmínky i z hlediska bezpečnosti. "V rámci mé pozice je mi V4 v podstatě bližší než některé pozice frakce, ve které jsme jako hnutí ANO. Vnímám to jako premiér, české zájmy jsou prioritní," řekl předseda vlády. Vládní ANO je ve frakci Obnova Evropy (RE), jež se v minulém volebním období jmenovala Aliance liberálů a demokratů pro Evropu (ALDE). RE je třetí nejpočetnější frakcí, v 751členném parlamentu má 108 členů.