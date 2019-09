DPA: Turistickými regiony obchází po krachu Thomase Cooka strach

Torremolinos/Palma de Mallorca (Španělsko) - Ať jsou to Baleáry, Kréta nebo Hammamet v Tunisku - krach britské cestovní kanceláře Thomas Cook se v mnoha turistických centrech postaral o pozdvižení. Všudypřítomné jsou obavy o četné nesplacené účty a strach, že další turisté už prostě nepřijedou, napsala agentura DPA. Starosti si ale nedělají jen experti.

Taxikář José z města Torremolinos se navzdory panujícím třicetistupňovým teplotám roztřese při představě, že by se měl snížit počet turistů v tomto plážovém středisku nedaleko Málagy na pobřeží Středozemního moře, ale i v celém Španělsku. "Byla by to katastrofa. Zrovna Britové jsou pro nás ohromně důležití," řekl agentuře DPA. "Tvoří polovinu mých zákazníků a dávají vyšší spropitné než Němci a jiní turisté," vysvětlil.

Jen vinou neproplacených účtů Thomase Cooka přijde španělský turistický sektor nejméně o 200 milionů eur (necelé 5,2 miliardy Kč), odhaduje viceprezident svazu cestovního ruchu Exceltur, José Luis Zoreda. Ztráty postihnou velké hotelové řetězce jako je Meliá a Iberostar, ale i malé a střední podniky.

Jen na Mallorce se podle regionálních novin Ultima Hora, které se odvolávají na znalce odvětví, dluhy odhadují na 100 milionů eur. Týká se to nejen četných hotelů, ale i firem, které se zabývají odbavováním zavazadel a cateringových společností. Thomas Cook se prý s platbami začal opožďovat, už když vrcholila sezóna.

V Řecku svazy cestovního ruchu předpokládají, že platební neschopnost cestovního koncernu přijde tamní turistický sektor až na 500 milionů eur. Pro ekonomiku to je "nejhorší rána od finanční krize", napsal v úterý hospodářský list Naftemporiki. V žebříčku nejdůležitějších cílových zemí Thomase Cooka bylo Řecko na třetím místě. V roce 2018 firma do země přivezla asi 2,8 milionu návštěvníků.

Ve Španělsku postihne kolaps Thomase Cooka především Kanárské a Baleárské ostrovy, stejně jako Andalusii, Valencii a Katalánsko. S operátorem přibylo loni do země zhruba 3,6 milionu z celkem 82 milionů zahraničních návštěvníků. Na Kanárských ostrovech tvořili klienti Thomase Cooka podle úředních údajů 20 procent všech zahraničních turistů, na Baleárách deset až 15 procent.

Před "vážně ohroženou budoucností mnoha firem" varovala kvůli krachu Thomase Cooka prezidentka svazu hoteliérů na Mallorce (FEHM) Maria Fronterová. Následky krachu prý v případě Mallorcy mají "dosud nevídanou dimenzi". Každopádně bude nutná pomoc státu.

"Mám tři děti, jsem samoživitelka, co se mnou bude?" vzdychá zaměstnankyně hotelu patřícího Thomasi Cookovi v Torremolinos. Stížnosti a nadávky přicházejí ode všech - od majitelů restaurací přes taxikáře, uklízečky - až po prodavače suvenýrů.

Ve Španělsku je situace vážná. Turistika se na hrubém domácím produktu (HDP) čtvrté největší ekonomiky eurozóny podílí více než jedenácti procenty. Madridská ministryně pro cestovní ruch Maria Reyesová Marotová se proto podle vlastních slov chtěla už v úterý sejít s politiky a firmami z nejhůře postižených regionů a poradit se s nimi o budoucnosti.

Obavy ale nezachvátily jen Španělsko. V Tunisku je podle údajů svazu hotelů FTH postiženo asi sto hotelů v Hammametu a na Džerbě. Čtyřicítka z nich spolupracuje výhradně se zkrachovalým koncernem. "Děláme si velké starosti o budoucnost těchto hotelů," řekla agentuře DPA Múna bin Halímaová ze svazu. Turistický ruch v severoafrické zemi utrpěl velké ztráty po teroristických útocích z roku 2015 a jen pozvolna se vzpamatovává. Britové tvoří asi desetinu evropských návštěvníků, loni jejich počet opět stoupl.

S Thomasem Cookem do Tuniska podle bin Halímaové ročně přijíždí asi 205.000 turistů. "Druhý takový šok jako po útocích před čtyřmi lety by odvětví tvrdě zasáhl," dodala. Aktuálně dluží Thomas Cook tuniským hotelům asi 70 milionů eur, uzavírá DPA.