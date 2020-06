DPA: Německo chce bránit cestování mimo EU až do konce srpna

Berlín - Německo hodlá prodloužit omezení cestování do zemí mimo Evropskou unii kvůli koronaviru až do 31. srpna. Informovaly o tom dnes zpravodajský magazín Der Spiegel a agentura DPA. Prodloužení opatření, které se týká cest do více než 160 zemí světa, má ve středu podle DPA schválit německá vláda.

Obecné varování před cestami do třetích zemí by však podle informací médií mohlo být zrušeno pro některé země s nízkou mírou šíření nákazy, výkonným zdravotnictvím či velkými testovacími kapacitami.

Už od 15. června přitom Německo zruší varování pro cesty do ostatních členských zemí EU s výjimkou Španělska, jakož i do Británie, Islandu, Lichtenštejnska a Švýcarska, pokud tyto země nebudou samy omezovat vstup nebo pohyb lidí.

Ministr zahraničí Heiko Maas však minulý týden řekl, že Němci budou varováni před zbytnými cestami například do Británie, dokud tam zůstane v platnosti 14denní karanténa pro turisty.

Maas 17. března po propuknutí pandemie vydal varování před cestováním do všech zhruba 200 zemí světa, což byl bezprecedentní krok.

Otvírání hranic uvnitř EU do poloviny června je v souladu s usnesením unijních ministrů vnitra z 5. června. Pouze Španělsko chce své hranice otevřít až na konci června. Ministři rovněž naznačili, že otevření vnějších hranic společenství by mohlo přijít v červenci, tedy až budou otevřeny vnitřní hranice.

Některé země ale daly najevo, že chtějí stanovit jasná kritéria nutná k otevření hranic pro cizince z mimounijních zemí. Ne všechny státy mají na tato hlediska stejný názor a zvláště země na vnějším okraji unie požadují, aby Brusel přišel s jednotnými pravidly.

Některé unijní země už své hranice se sousedy otevřely. Volně už lze cestovat například mezi Českou republikou, Slovenskem, Rakouskem a Maďarskem.