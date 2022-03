DPA: Na Ukrajině jsou domnělí zloději veřejně přivazováni ke sloupům

Kyjev - Na Ukrajině se po ruské invazi množí na sociálních sítích snímky zachycující domnělé zloděje či lupiče přivázané ke sloupům veřejného osvětlení. Někteří spoutaní mladí muži měli dokonce stažené kalhoty, informovala dnes agentura DPA.

Například fotografie ze Lvova ukazují trojici žen přivázaných k pouliční lampě, z nichž jedna má na zádech nalepenou ceduli "Jsem zloděj". DPA připomíná, že snímky se šíří také prostřednictvím prokremelských kanálů na sociální síti Telegram, které mají za cíl vykreslovat ukrajinský národ v nepříznivém světle.

Ukrajinské úřady vyzývají obyvatele, aby nebrali spravedlnost do vlastních rukou, nicméně i na oficiálních místech se pro toto počínání najde pochopení. Poradce ukrajinského ministra vnitra Vadym Denysenko uvedl, že policie nyní na udržení pořádku nestačí.

"Lupič musí pochopit, že v každém případě dostane to, co si zaslouží. Nejprve bude přivázán ke sloupu a pak ho v každém případě zavřou na deset let do vězení," řekl začátkem týdne Denysenko. Podle něj má veřejné zostuzení na lupiče větší účinek než samotné trestní stíhání. "Pochopí, že trest přijde tady a teď," dodal s tím, že jde navíc o "výchovné opatření" pro všechny ostatní.