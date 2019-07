DPA: Merkelová musí čelit nepříjemným otázkám kvůli svému zdraví

Berlín - Stalo se to znovu, a znovu při hraní státních hymen. Když ve středu stála před budovou kancléřství po boku nového finského premiéra Anttiho Rinneho, německá kancléřka Angela Merkelová se několikrát zhluboka nadechla. Jako by si všimla, že se něco chystá. Již při prvních tónech finské hymny se jí začnou slabě chvět nohy. Třes se stupňuje a při německé hymně se již chvěje celé tělo a kancléřka se lehce kymácí. Stav pomine teprve po třech minutách, když společně s Rinnem vykročí k čestné stráži. Tak popisuje německá agentura DPA nejnovější kancléřčiny zdravotní problémy. Dnešní uvítací ceremoniál s dánskou premiérkou absolvovala kancléřka vsedě.

Třikrát během třech týdnů musela Merkelová před očima veřejnosti a televizních kamer překonat podobné návaly třesu. Mají vždy stejný průběh a přichází vždy ve chvíli, když Merkelová musí při oficiální příležitosti stát a čekat. Ve středu bylo vidět, jak skousává rty a ruce svírá v pěsti. Jako by chtěla záchvat překonat silou.

Lidé v celém Německu se ptají: Jakou nemocí kancléřka trpí? Merkelová si samozřejmě uvědomuje, že její vyjednávací partneři v EU i mocní muži světa, jako je americký prezident Donald Trump nebo jeho ruský protějšek Vladimir Putin, si křečovitých návalů dobře všimnou. Ukázat slabost na veřejnosti může být při tvrdém vyjednávání na mezinárodním kolbišti velkou nevýhodou.

Z toho důvodu někteří její předchůdci o závažných nemocích vědomě mlčeli, nebo je dokonce tajili. I komunikační strategie Merkelové a jejího okolí budí pochybnosti. Při první ze tří dosavadních příhod byla prý na vině dehydratace během veder, v druhém případě za to údajně mohla psychika, neboť se Merkelové vrátila vzpomínka na předchozí indispozici.

I nyní na dotaz finského novináře při tiskové konferenci na její zdravotní stav blíže nekomentovala: "Je mi dobře", řekla. Později sdělila, že dosud plně nepřekonala indispozici z uvítací ceremonie ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. Uvedla také, že "dělá pokroky" a že s tím "bude muset nějakou dobu žít". Nějakou dobu žít? Jako by se Merkelová obávala, že středeční třes na veřejnosti nebyl poslední.

Kancléřka zároveň chtěla rozptýlit jakékoliv pochybnosti o své schopnosti zodpovědně vykonávat úřad: "Jsem jinak pevně přesvědčena, že jsem schopna podávat dobrý výkon."

Otázky však nezmizí. Do loňského prosince byla Merkelová 18 let předsedkyní CDU a 14 let německou kancléřkou. Jen zřídka si v tomto období musela brát volno kvůli nemoci. Její výdrž při dlouhých nočních jednáních je legendární. A do toho teď tyto záchvaty třesu!

Zcela přesně je to už počtvrté, co musela Merkelová čelit indispozici tohoto druhu. Již při návštěvě Mexika v červnu 2017 se jí při hraní hymny během uvítací ceremonie chvěly nohy. Veřejnost však začala zdravotní problémy kancléřky plně registrovat až letos 18. června při návštěvě Zelenského v Berlíně. Jen o devět dní později postihl Merkelovou třes při jmenování nové ministryně spravedlnosti.

Ještě v úterý odpoledne se zdálo, že má kancléřka vše pevně v rukou. Při recepci diplomatického sboru na zámku Meseberg u Berlína musela přivítat více než sto akreditovaných velvyslanců. Dobrou půlhodinu stála jako přibitá na označeném místě, žádná indispozice ji však nepostihla.

Po středě se však otázka její zdravotní způsobilosti dostala na titulní stránky novin. Ve vzduchu visí otázka, zda Merkelová skutečně sama dokáže určit ten správný okamžik odchodu z politiky, jak si předsevzala.

Před více než 20 lety Merkelová řekla fotografce Herlinde Koelblové, že by si přála neodcházet z politiky jako "polomrtvá troska". Po scénách s třesem z uplynulých týdnů se kancléřka nemůže divit, když si tolik lidí pokládá otázku: Nevybralo si trvalé krizové řízení v uplynulých letech na kancléřce příliš velkou daň?

Německá kancléřka Angela Merkelová absolvovala v Berlíně dnešní uvítací ceremoniál s dánskou premiérkou Mette Frederiksenovou vsedě.

Před budovu kancléřství připravili zaměstnanci protokolu dvě židle. Hymny obou zemí si tak obě dámy poslechly vsedě a poté společně prošly před čestnou stráží. Merkelová při ceremonii podle deníku Der Tagesspiegel působila uvolněně.

Naposledy se Merkelová před kancléřstvím potýkala s indispozicí ve středu při setkání s finským premiérem Antti Rinnem. Opakovala se tak obdobná situace z poloviny června, kdy se kancléřka třásla při vítání ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. Tehdy to vysvětlila tím, že byla dehydrovaná a že jí pomohlo vypít několik sklenic vody. O zhruba týden později při jmenování nové ministryně spravedlnosti Christine Lambrechtové se ale třes vrátil.

Merkelová po středečním jednání sdělila, že se cítí dobře, ale že dosud plně nepřekonala indispozici při vítání ukrajinského prezidenta. Uvedla také, že "dělá pokroky" a že s návaly třesu "bude muset nějakou dobu žít". Zdravotní stav kancléřky vyvolává v Němcku řadu spekulací.