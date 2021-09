DPA: Česko-německá nákupní turistika se vzpamatovává z koronaviru

Drážďany/Praha - Němci nakupují v Česku, Češi jezdí na nákupy do Německa. Co bylo do nedávna samozřejmostí, se za koronavirové pandemie načas přerušilo. Od té doby se napevno zavedla pravidla výjimek pro malý přeshraniční provoz. Podle zástupců průmyslu a politiků se ale předkrizová úroveň ještě dlouho nevrátí, píše agentura DPA.

Mnohé obchody, restaurace a čerpací stanice v pohraničí se bez německých zákazníků neobejdou, říká prezident českého Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR (SOČR) Tomáš Prouza. Také služby - od salonů pedikúry až po zubaře - těží ze solventní klientely ze sousední země. Nejčastěji Němci nakupují cigarety a alkohol a natankují si plnou nádrž. Důvodem nižších cen je nižší spotřební daň v České republice.

Protiepidemická opatření jsou v Česku někdy ještě přísnější než v Německu. V obchodech se stále musejí nosit respirátory FFP2, v pohostinství platí pravidlo povinného očkování, testování nebo potvrzení o prodělání covidu-19. Prouza to chápe, protože jednak jsou teď Češi opatrnější než před rokem, jednak je míra proočkovanosti v zemi nižší než v Německu. "Vláda nedokáže pohnout očkovací kampaní," kritizuje chování kabinetu zástupce průmyslu.

"Nákupní turistika ještě nedosáhla úrovně před koronavirovou krizí," řekl agentuře DPA starosta Chebu Antonín Jalovec. Němečtí zákazníci mají přitom pro maloobchodníky, kadeřníky a restauratéry v tomto městě rozhodující význam. "Část Němců odrazuje, že se nevyznají v konkrétních protikoronavirových opatřeních, které v Čechách zrovna platí," říká Jalovec. Vzdálenost není překážkou - do saských lázní Bad Brambach nebo do bavorského Marktredwitz je to odtud jen pár kilometrů.

Čeští zákazníci jsou zase velmi důležití pro maloobchod v sousedních německých spolkových zemích, říká René Glaser ze Saského obchodního svazu. "Relativně mladé publikum z České republiky se zajímá o značkové oblečení a módu a často kombinuje nákupy v Sasku s kulturou, prohlídkami památek nebo návštěvou restaurací,“ vysvětluje Glaser. I tady však platí, že se počet návštěvníků ještě nevrátil na úroveň před pandemií.

Jako meka českých znalců módy, kteří se dívají na cenu, dlouho platila pobočka diskontního textilního řetězce Primark v drážďanské Prager Strasse. Vynalézavý mladý podnikatel Ondřej Tyleček nabízel dokonce autobusové spojení zaměřené pouze na nákupy v tomto obchodě. Říká, že jeho firma za rok přepravila z Prahy do Drážďan zhruba 2000 zákazníků.

Teď byl ale nucen svou nabídku přejmenovat. Místo Primarklovers se nově nazývá Shoppinktrips.cz. Důvod je jednoduchý: Irský řetězec Primark v Praze otevřel první českou pobočku, a Drážďany tak o své jedinečné postavení přišly. Tyleček si je ale jist, že do Florencie na Labi bude na podzim, kdy se jeho autobusové spojení po koronavirové pauze obnoví, dál jezdit hodně Čechů. "Stráví den volna v jiném prostředí - a užijí si tohle krásné město," říká.

Nejen v Drážďanech, ale i v sousedních bavorských regionech se už po desetiletí zákazníkům z Čech přizpůsobují. Zaměstnanci v maloobchodě se už krátce po pádu železné opony začali učit česky, říká okresní manažerka Bavorského obchodního sdružení v Horních Frankách Sabine Köppelová. V mnoha obchodech regionu k tomu pracují čeští rodilí mluvčí. Němci se zase rádi jezdí projít po buticích do Karlových Varů. "Takže se sousedy tady máme velmi živou a pestrou výměnu,“ uzavírá Köppelová.