Dozorcům z věznice Rýnovice uložil soud za trestání vězňů podmíněné tresty

Jablonec nad Nisou - Okresní soud v Jablonci nad Nisou dnes uložil podmíněné tresty třem dozorcům z věznice Rýnovice. Podle obžaloby svévolně trestali vězně, a to i fyzicky. Rozsudek není pravomocný, obžalovaní se proti němu na místě odvolali. Vinu odmítají. Státní zástupce požadoval podmíněné tresty, nechal si lhůtu na rozmyšlenou, zda se také odvolá.

"Bude to chtít ještě nějakou detailnější analýzu, proto jsem si ponechal lhůtu," řekl novinářům státní zástupce Jan Černý. Obžalovaní opustili soudní síň, aniž by na dotazy novinářů reagovali.

Soud osmadvacetiletého Martina V. potrestal třemi roky vězení s podmínečným odkladem na pět let a zákazem výkonu povolání, jehož součástí je samostatná rozhodovací pravomoc v orgánech veřejné moci. Jednatřicetiletému Michalu V. soud uložil tři roky vězení s odkladem na tři roky a zákaz činnosti a osmačtyřicetiletému Josefu V. deset měsíců vězení s odkladem na 18 měsíců. Jednomu trestanému vězni by navíc měli zaplatit za nemajetkovou újmu 20.000 korun.

Za zneužití pravomoci úřední osoby a z přečinu porušení povinnosti dozorčí služby dvěma obžalovaným hrozilo až deset let vězení a jednomu pět let. Ze stejných trestných činů je v dalších třech kauzách obžalováno dalších 12 dozorců z Rýnovic, rozsudek v jejich případech zatím nepadl.

Soudy se ve všech těchto případech zabývají jednáním dozorců na oddělení výkonu kázeňských trestů (OVKT), a to v období od února 2020 do ledna 2021. Podle obžaloby nezvládli vypjaté emoční situace a místo toho, aby postupovali zákonným způsobem, vězně svévolně trestali za jejich nepřístojné chování, aby si zajistili klid pro další službu.

V tomto případě soud posuzoval čtyři skutky vůči vězni Lukáši K. od února do června 2020. Soudkyně Jaroslava Opatrná při zdůvodnění rozsudku uvedla, že šlo sice o osobu kázeňsky špatně zvladatelnou, to ale obžalované podle ní nijak neospravedlňovalo, aby vzali právo do svých rukou. "Soud na druhou stranu konstatuje, že služba dozorce na OVKT je velmi náročná, protože pracovali na 12hodinové směny, sloužili ve velmi malém počtu a nebylo výjimkou, že mezi 12hodinovými směnami byla pauza pouze 12 hodin," řekla. Podle ní navíc dozorci nebyli nijak cvičeni na zacházení s vězni, kteří mají neustálé psychické problémy a zneužívají tzv. hlásku pro komunikaci s dozorci k prosazení svých požadavků. "Z toho vyplynul stres a únava obžalovaných, jakož i nízká ochota řešit žádosti odsouzeného zákonným způsobem. Obžalovaní to v podstatě nedokázali zvládnout jinak než opakovaným porušením zákona," dodala soudkyně. Podmíněné tresty obžalovaným se podle ní rozhodli uložit i proto, že až do svého provinění šlo o dozorce s výborným hodnocením.

Mluvčí věznice Rýnovice Monika Králová už dříve ČTK sdělila, že věznice ctí presumci neviny a nikdo z obžalovaných dozorců nebyl postaven mimo službu. Dnes potvrdila, že na tomto se nic nezměnilo. "Věznice zatím žádné oficiální stanovisko neobdržela a těžko se zatím k tomu lze vyjadřovat," dodala.