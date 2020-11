Dozorčí rada ČEZ prodloužila mandát Benešovi o další čtyři roky

Praha - Dozorčí rada energetické společnosti ČEZ prodloužila předsedovi představenstva a generálnímu řediteli firmy Danielu Benešovi mandát na další čtyřleté období. Současné mu končí na konci příštího roku. ČTK to řekl mluvčí ČEZ Ladislav Kříž. Beneš vede ČEZ od roku 2011. Pokud dokončí dnes schválený mandát, firmu povede minimálně do konce roku 2025. Polostátní společnost nyní připravuje tendr na stavbu nového jaderného bloku v dukovanské elektrárně.

"K praxi nadnárodních společností patří, že se personální otázky nejvyššího vedení řeší v dostatečném předstihu, především v zájmu zachování kontinuity směřování společnosti. V případě předsedy představenstva je standardní, když k eventuální volbě dochází zhruba rok před koncem funkčního období," uvedl Kříž.

Majoritním akcionářem ČEZ je stát, který drží přes ministerstvo financí zhruba 70 procent akcií firmy. "V loňském roce došlo k aktualizaci strategie společnosti, která se orientuje na přechod k bezemisním zdrojům, nové energetické směry a stěžejně na Českou republiku a blízký region a naplňování této akcionáři přijaté strategie se postupně uskutečňuje," dodal Kříž.

Server SeznamZprávy v polovině listopadu napsal, že Beneš by se mohl stát premiérem možné úřednické vlády, odůvodňoval to mimo jiné právě plánovanou stavbou nového bloku Jaderné elektrárny Dukovany. Beneš ve středu v České televizi řekl, že takovou nabídku nikdy nedostal, a dodal, že nemá politické ambice a do politiky by nevstoupil. "Všechny tyto spekulace jsou ze sta procent vymyšlené," uvedl.

Padesátiletý Beneš vystudoval Strojní fakultu Vysoké školy báňské v Ostravě a Brno Business School Nottingham Trent University. V letech 1993 až 1997 pracoval jako vedoucí odbytu ve společnosti Bohemiacoal a poté řídil firmu Hedviga Group. Mezi roky 2000 a 2004 byl šéfem závodu ostravské společnosti Tchas. Do ČEZ přišel v roce 2004 na místo ředitele úseku nákupu. Členem představenstva firmy je od konce roku 2005.

Je také členem takzvané uhelné komise, která řeší útlum těžby uhlí v ČR a Národní ekonomické rady vlády (NERV), kde se podílí na přípravě Hospodářské strategie a Národního plánu obnovy ČR. Působí i v představenstvu Svazu průmyslu a dopravy ČR - od roku 2019 jeho prvním viceprezidentem.

ČEZ je největší česká energetická firma. Čistý zisk skupiny za tři čtvrtletí letošního roku dosáhl stejně jako loni za stejné období 13,6 miliardy korun. Tržby firmě meziročně stouply zhruba o pět procent na 155,5 miliardy korun.