Dozorčí rada ČD projedná změny ve vedení, šéfem má být Bednárik

Praha - Dozorčí rada Českách drah dnes bude projednávat možné změny ve vedení podniku. V jeho čele by Václava Nebeského měl nahradit dosavadní šéf ČD Cargo Ivan Bednárik. Nebeský by ve vedení měl zůstat. Změny by podle ministra dopravy Karla Havlíčka (za ANO) měly společnost posílit v době krize.

Bednárik už nabídku na vedení Českých drah dostal od předsedy dozorčí rady Pavla Kysilky. "Podle našeho názoru je v tuto chvíli potřeba tým představenstva posílit zejména v oblasti finančního řízení," uvedl v minulém týdnu Kysilka. Dosavadní předseda představenstva a generální ředitel státního dopravce Nebeský by ovšem podle Kysilky měl zůstat. Šéf dozorčí rady mu nabídl post místopředsedy představenstva.

Důvodem pro změny je podle Havlíčka snaha o zlepšení krizového řízení podniku. Firma za letošní rok jen z jízdného kvůli krizi ztratí na příjmech kolem tří miliard korun. Nebeský podle ministra není typický člověk do krizového nebo finančního managementu. Dalším z důvodů pro změny je podle něj snaha dát stávajícímu šéfovi dopravce prostor k řešení osobních problémů.

V případě, že dozorčí rada připravované změny potvrdí, v představenstvu úplně skončí Patrik Horný, který je zodpovědný za finance.

Nebeský je v čele Českých drah od loňského září. Celá skupina v pololetí kvůli koronavirové krizi zaznamenala ztrátu téměř dvě miliardy korun. Bednárik vede nákladního dopravce šest let, loni prodloužil smlouvu o dalších pět let. Podnik v posledních letech pod jeho vedením dosahuje stamilionových zisků, například loni to bylo 608 milionů korun. V pololetí však kvůli krizi zaznamenalo ztrátu 44 milionů korun i ČD Cargo.