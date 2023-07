Doživotně odsouzený za vraždu v herně v Olomouci rozsudek nepřijal, odvolal se

Před krajským soudem stanul třiasedmdesátiletý Adolf Hlubik, 24. května 2024, Olomouc. Podle obžaloby loni v květnu střelil do hlavy pracovnici herny v Olomouci. Žena zemřela letos v březnu.

Olomouc - Třiasedmdesátiletý Adolf Hlubik odsouzený na doživotí za vraždu pracovnice herny v Olomouci verdikt soudu nepřijal. Odvolal se ohledně viny i trestu. ČTK to dnes řekla pracovnice trestního oddělení olomouckého krajského soudu. Případ již obdržel Vrchní soud v Olomouci, který se bude Hlubikovým odvoláním zabývat, zjistila ČTK. Muž při loupežném přepadení loni v květnu střelil ženu do hlavy. Za sebou má již bohatou trestní minulost, za mřížemi strávil téměř 50 let života.

Soudce krajského soudu Petr Sušil mu uložil doživotní trest i s ohledem na závěr znalců, kteří vyloučili znovuzačlenění obžalovaného do společnosti. Doživotní trest navrhoval i žalobce. Podmínky pro uložení tohoto výjimečného trestu se podle soudce v tomto případě naplnily. Spáchaný zločin byl jednak mimořádně závažný kvůli zvlášť zavrženíhodné pohnutce a resocializace pachatele není možná. Hlubik si po vynesení rozsudku na konci května ponechal lhůtu pro případné odvolání. Nakonec ho podal, a to nejen kvůli výši i trestu, ale i kvůli vině.

Případ se stal loni 20. května na Masarykově třídě v Olomouci. Hlubik na pracovnici herny vytáhl revolver, který odcizil svému vnukovi, a žádal po ženě peníze. Po slovní potyčce, kdy se žena snažila uchopit zbraň a následně usedla do židle, ji z necelého metru střelil do hlavy. "Od vstupu do herny vám stačilo 51 sekund, abyste takto dramaticky změnil život několika lidem," řekl Hlubikovi soudce. Veškeré jednání pachatele bylo zachyceno na kamerovém záznamu.

Hlubik konflikt nepopíral. U soudu tvrdil, že mu žena levou rukou uchopila zbraň, po potyčce prý na ni zamířil na pravou stranu do ramene a vystřelil. Mířil údajně do ramene a argumentoval tím, že na pravé oko nevidí a na levé vidí jen obrysy. Podle soudce však loupežné přepadení plánoval. Zbraň si kvůli trestné činnosti opatřoval i v minulosti. Střílel cíleně a při míření natahoval ruku co nejblíže k hlavě poškozené. Podle soudce Petra Sušila se jednalo o chladnokrevnou popravu, kdy muž projevil absolutní bezohlednost a neúctu k lidskému životu.

Pracovnice herny v nemocnici bojovala deset měsíců o život. Letos v březnu zraněním podlehla. Hlubik je recidivista, který strávil téměř 50 let života za mřížemi. Na kontě má loupeže, vyhrožování se zbraní i pobodání. V roce 1983 byl souzen také za vraždu spoluvězně v Leopoldově, tehdy dostal 21 let.

V Olomouckém kraji se jedná v poslední době o třetí případ uloženého doživotního trestu za zločin spáchaný v regionu. V dubnu uložil brněnský krajský soud doživotí muži za loňskou trojnásobnou vraždu svých příbuzných v Kostelci na Hané na Prostějovsku. V prosinci 2021 odešel od olomouckého vrchního soudu se stejným verdiktem Pavel Nárožný z Přerova, který podle rozsudku zabil v roce 2009 svého otce a jeho ženu. Těla obětí se dosud nenašla.