Doyle završil na Zlaté přilbě vítězný hattrick, Kvěch byl druhý

Pardubice - Favorizovaný Australan Jason Doyle vyhrál v Pardubicích potřetí za sebou plochodrážní závod Zlatá přilba. V šestičlenném finále 72. ročníku tradičního klání na svítkovském oválu dojel druhý Jan Kvěch a čtvrtý Václav Milík. Třetí byl další Australan Brady Kurtz.

Kvěchovi se podařilo v semifinále vyřadit účastníka Grand Prix Slovince Mateje Žagara, který si pak spravil chuť alespoň v malém finále. Svou roli zvládl ve druhé semifinálové skupině také Milík. Na exmistra světa Doylea, jemuž se dnes podařilo vyhrát všechny jízdy, do nichž nastoupil, ale nikdo nestačil, přestože Kvěch na něho až do posledního šestého kola finále dotíral.

"Povedl se mi start. Škoda, že to jedno místo ještě uteklo, ale bylo to moje první finále tady, jsme s týmem spokojení. Chtěl jsem samozřejmě porazit i Jasona, ale on jel ideální stopu a byl prostě rychlejší. Tak snad příště," uvedl Kvěch v rozhovoru pro Českou televizi.

Zlatá přilba, 72. ročník mezinárodního závodu na ploché dráze v Pardubicích:

Finále A: 1. Doyle (Austr.), 2. Kvěch (ČR), 3. Kurtz (Austr.), 4. Milík (ČR), 5. Brentzon (Švéd.), Holta (Pol.) nedokončil.

Finále B: 1. Žagar (Slovin.), 2. Jamrog (Pol.), 3. L. Bjerre (Dán.), 4. Štichauer (ČR), Ivačič (Slovin.) a Covatti (It.) nedokončili.