Dovoz ukrajinského obilí do Polska bude zastaven nejméně do července

Varšava/Kyjev - Dovoz ukrajinského obilí do Polska bude pozastaven nejméně do července, uvedl Janusz Kowalski, náměstek polského ministra zemědělství. Varšava o zastavení exportu obilí s cílem zmírnit dopad na ceny, informovala již v pátek, tehdy ale nebylo jasné, jak dlouho by opatření mělo platit, poznamenal ukrajinský list The Kyiv Independent.

Ukrajinské obilí se bude pouze převážet přes Polsko do třetích zemí a toto opatření bude trvat "nejméně do července", citovala Kowalského polská televizní stanice TVP.

Levné obilí z Ukrajiny zaplavuje trhy některých východoevropských zemí, kde způsobuje místním pěstitelům ztráty. Produkty a potraviny, které se do Polska dostávají, "nesmí poškozovat polské farmáře, polské výrobce a způsobit potravinovou krizi," dodal Kowalski.

Polští zemědělci kvůli snižování výkupních cen obilí protestovali. Následně kvůli tomu odstoupil polský ministr zemědělství Henry Kowalczyk. Protesty pořádali v uplynulých dnech i rumunští a bulharští zemědělci. Dovoz ukrajinského obilí do EU je až do června 2024 osvobozen od celních poplatků. Miliony tun obilí - levnějšího než to, které se vyprodukuje v EU - však skončily na trzích v sousedních zemích, ačkoliv byly primárně určeny pro export mimo EU.