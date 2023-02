Dovoz plynu z Ruska do Česka v lednu klesl na nulu, uvedl Síkela

Praha - Dovoz plynu z Ruska do České republiky klesl během ledna na nulu. Ruský plyn stát nahradil dovozem plynu z Norska a zkapalněným plynem LNG z Nizozemska a Belgie. K omezení závislosti na Rusku pomohly i úspory ve spotřebě. Na twitteru to dnes uvedl ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela. V posledních pěti měsících klesl podíl dovozu ruského plynu do ČR na 2,2 procenta, v předchozích letech činil tento podíl kolem 97 procent. Ze Síkelova vyjádření není zřejmé, zda předpokládá nulový dovoz ruského plynu i v dalších měsících.

"Od ukončení dodávek přes plynovod Nord Stream k nám může plyn z Ruska proudit jen přes Slovensko. A odtud od loňského září do konce ledna přitekla jen 2,2 procenta celkového dovozu. V lednu to dokonce nebyl ani kubík. Vystačíme si totiž s dodávkami plynu přes Německo," uvedl Síkela.

Stát začal omezovat dovoz plynu z Ruska před rokem, od zahájení ruské invaze na Ukrajinu. Zlomovým bodem podle Síkely ovšem bylo letní uzavření plynovodu Nord Stream, kterým proudil plyn z Ruska do Německa a odtud i do Česka. "Po ukončení dodávek přes Nord Stream se ale ruské dodávky přes Německo podařilo nahradit plynem z Norska a také zkapalněným zemním plynem z Belgie a z Holandska," podotkl ministr.

Dodávky plynu z Norska do Německa podle něj v období od října loňského roku do letošního ledna meziročně vzrostly asi o 23 procent. Ještě výrazněji stoupl za stejné období dovoz plynu ze zemí Beneluxu, z Nizozemska meziročně o 29 procent a z Belgie o 250 procent.

K omezení dovozu ruského plynu podle Síkely přispěly také tuzemské úspory ve spotřebě. "Od října do konce ledna jsme spotřebu oproti loňsku snížili skoro o 28 procent, ušetřili jsme tedy přes 850 milionů kubíků plynu. Za celý loňský rok spotřeba plynu v Česku meziročně klesla téměř o pětinu na 81,5 terawatthodiny plynu.