Dovoz ojetin do února klesl o 17 procent na 22.146 vozů

Praha - Dovoz ojetých osobních aut i na začátku letošního roku pokračoval v poklesu způsobeném epidemií koronaviru. Za leden a únor se import snížil o 17 procent na 22.146 vozů. Jejich průměrné stáří bylo 10,7 roku, přičemž podíl vozidel starších deseti let činí 54 procent a starších 15 let je přes 22 procent. Uvedl to Svaz dovozců automobilů.

Nejvíce dováženou značkou z druhé ruky je Škoda s 5182 registrovanými vozy, druhý je Volkswagen s dovozem 4412 ojetin a třetí Ford s 1914 vozy. Na dalších místech jsou prémiové značky BMW, Audi a Mercedes Benz.

"Data za únor naznačují, že pokles dovozů ojetin bude dále pokračovat. Oproti loňsku, kdy se již začínaly projevovat první dopady pandemie, a dovozy tak byly meziročně nižší, již letos chybí 4600 importovaných aut. Lze očekávat, že čísla za březen budou kvůli tuzemskému lockdownu ještě horší. Ceny ojetin na domácím trhu tedy nejen z tohoto důvodu dále porostou. Na snížení objemu vozů na trhu mají vliv i rostoucí on-line prodeje, které dále zvyšují poptávku bazarů po autech k prodeji," uvedla ředitelka AAA Auto Karolína Topolová.

Za první dva měsíce si již Češi také stačili dovézt pět Ferrari a šest Maserati, jeden Rolls-Royce, McLaren a 50 vozů značky Jaguar. Zároveň v přehledu dovozů figurují tři Trabanty nebo jedna Volha.

Prodej nových aut se za první dva měsíce roku snížil o 19 procent na 29.481 vozů.