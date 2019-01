Hradec Králové - Dovoz konzumních jablek do České republiky loni podle odhadu Ovocnářské unie ČR klesl na nejnižší úroveň za posledních deset let. Snížit by se měl na asi 61.000 tun z předloňských 78.000 tun, tedy o více než 20 procent. S poklesem celkového dovozu však neklesl dovoz jablek z Polska, které je s převahou největším pěstitelem jablek v Evropě. Na dnešních Ovocnářských dnech v Hradci Králové to řekl předseda Ovocnářské unie ČR Martin Ludvík.

Česko není v produkci konzumních jablek soběstačné. Dovoz se na prodeji jablek v Česku podílí přibližně polovinou.

Loňské snížení dovozu jablek do ČR má podle Ludvíka tři hlavní důvody. V prvním pololetí loňského roku byly ceny jablek vysoké a zájem kupujících byl kvůli tomu nižší. Na podzim se projevilo velké samozásobení lidí z nadúrody v zahrádkách a alejích. Třetím důvodem bylo to, že na podzim se čeští pěstitelé více prosadili v obchodní síti na úkor dovozových jablek.

Český i evropský trh je však podle Ludvíka pod silným tlakem polské produkce jablek, která loni dosáhla asi 4,8 milionu tun a od roku 2014 se zvýšila o jeden milion tun. "Česká produkce jablek loni činila 145.000 tun a představovala tři procenta polské," připomněl Ludvík. Na celkové loňské sklizni v EU 13,1 milionu tun se Polsko podílelo více než třetinou.

Podle Ludvíka český trh s jablky Poláci ovlivňují především nižší cenou. "Po náporu polských jablek na počátku sezony se česká jablka v řetězcích na podzim dokázala prosadit, ale za polské ceny. Cenová situace pro české ovocnáře tak je tragická," řekl Ludvík. Uvedl, že farmářská cena jablek po odečtu dopravy, obalů, třídění a skladování je mezi 3,50 až 6,50 koruny za kilogram. V obchodech se jablka nyní prodávají v průměru za přibližně 26 korun, meziročně asi o devět korun levněji.

Dovoz jablek z Polska za loňský rok podle ovocnářů vzrostl o desetinu na asi 33.000 tun. "Za poslední čtyři roky se podíl polských jablek na dovozu Česka zvýšil z 27 procent na 52 procent. Znamená to, že polská jablka vytlačují jablka dovážená z jiných zemí," uvedl Ludvík. V minulosti byla hlavním dovozcem jablek do Česka Itálie.

Vyšší současnou přítomnost českých jablek na trhu potvrzuje přední pěstitel jablek v ČR Zemědělské družstvo Dolany na Náchodsku. Podle Dolanských například roste podíl jablek rovnaných do proložek místo jablek sypaných do bedýnek. "Nahrazujeme tím jablka, která v tomto balení pocházela z Itálie či Německa. Jsou s tím však vyšší náklady, ale prodáváme za ceny polských jablek. Proti loňskému roku dostáváme o pět až šest korun na kilogramu méně," řekl vedoucí dolanských ovocnářů Jiří Fišer.