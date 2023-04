Dovolenou v tuzemsku na jaře stráví 58 procent Čechů, ukázal průzkum

Praha - Dovolenou v Česku si letos na jaře dopřeje asi 58 procent Čechů. Nejčastěji navštíví Jihočeský, Středočeský a Jihomoravský kraj. Vyplývá to z průzkumu agentury CzechTourism, který má ČTK k dispozici. Na jarní dovolené lidé plánuji strávit přibližně týden, proti loňsku o 1,5 dne méně. Stoupla očekávaná útrata za osobu, a to o 310 Kč na 6148 korun.

Respondenti, kteří na jaře neplánují dovolenou v Česku, si zpravidla vybírají volno jindy - takovou odpověď uvedlo 32 procent z nich. Dost peněz na dovolenou podle průzkumu nemá 31 procent dotázaných, dalších 19 procent dává přednost pobytu v zahraničí.

"Pevně věřím, že jarní sezona bude dobrá. Po letech strádání s covidem věřím, že se v Česku letos objeví i zahraniční turisté, a to nejen z Evropy, ale také z Asie, kteří tady chyběli. K tomu by například mělo pomoct i nové letecké spojení do Soulu," řekl na dnešní tiskové konferenci ředitel CzechTourismu Jan Herget.

Na dovolené budou Češi především odpočívat a lehce sportovat. Nejčastěji zařadí procházku, túru, vodní sporty nebo návštěvu akvaparku. Asi čtyři z deseti Čechů mají podle průzkumu zkušenost se sjížděním řek. K nejoblíbenějším v ČR patří Bečva, Berounka, Jizera nebo Labe, uvedla agentura. Herget také věří, že má Česko potenciál přilákat na dovolenou na lodi zahraniční turisty . "Letos se v Česku otevřelo 15 přístavišť, obliba Baťova kanálu je dlouhodobá. Myslím, že se postupně otevře potenciál Česka i pro říční lodní dovolenou," řekl.

Do Jihočeského kraje letos plánuje vyrazit zhruba 18 procent Čechů, v případě Středočeského kraje je to 17 procent. Jihomoravský kraj si pro jarní dovolenou vybralo 15 procent respondentů, zjistila agentura.

"Průměrná obsazenost ubytování během prvního květnového svátku je 61,46 procenta, o velikonočním víkendu se jednalo o 67,24 procenta. S tím souvisí fakt, že o trochu nižší je také víkendový průměr cen za ubytování. Zatímco o velikonočním víkendu se jednalo o 2748 korun, během prvního květnového svátku je podle naposledy stažených údajů z Data Rhythm na základě Booking.com průměrná cena za dvoulůžkový pokoj 2628 korun," uvedl Herget. Dodal, že po markantním zdražování ubytování v minulém roce kvůli cenám energií se letos ceny budou stabilizovat.

Na zájem turistů se aktuálně připravují například kempy, některé z nich díky příznivému počasí otevřely již o Velikonocích. Poplatky v kempech meziročně stouply o 15 procent, řekl předseda Asociace kempů ČR Bohumil Starý. Vyšší ceny se podle něj ale zatím nepromítly do poptávky, rezervace jsou obdobné jako loni. Kempy se zároveň snaží přizpůsobit novým trendům, jakými je například glamping, tedy kempování s komfortem hotelových služeb, nebo karavaning.

V Česku je na letošek pro turisty připraveno 44.000 kilometrů pěších tras a 40.000 kilometrů silničních cyklotras. K dispozici je dále 2800 kilometrů jezdeckých stezek a například pro vozíčkáře je 149 kilometrů tras, uvedl již dříve Klub českých turistů.

S propagací Česka v zahraničí má podle agentury CzechTourism letos pomoci on-line kampaň za 35,4 milionu korun. Zaměřená je na tradice a představí se v ní všechny české kraje. K vidění bude nejen v Evropě, ale také v USA či Izraeli, informovala agentura.