Doufám, že to bude sladká tečka, přeje si úspěch i ve finále Machovský

Ostrava - Po svém příchodu na konci ledna z finského celku KalPa Kuopio dostal brankář Matěj Machovský poprvé příležitost v dresu hokejistů Hradce Králové až 3. března, teď ale patří mezi hlavní hrdiny Mountfieldu. Šance v play off se skvěle chopil a vychytal Východočechům postup přes Liberec ve čtvrtfinále i historický postup do finále přes Vítkovice. Teď jej čeká v boji o zlato stejně jako loni se Spartou obhájce triumfu Třinec a je jasné, že si v něm zachytá více než v barvách Pražanů.

Po sobotní výhře v Ostravě 2:1 v prodloužení si užíval euforii z historického počinu klubu, jehož maximem dosud byly dva postupy do semifinále (2017 a 2018) a bronz před šesti lety. "Je to v Hradci strašně cítit, že se tam chtěli dostat. Všichni o tom mluvili. Byl tam takový vnitřní tlak. Dostali jsme se přes první kolo, teď se to semíčko povedlo. Ale další série bude extrémně těžká proti Třinci. Je to zkušený mančaft, který hraje finále každý rok. Nic lehkého to nebude, ale doufám, že to bude sladká tečka," řekl Machovský novinářům po utkání.

Díky brance slovenského útočníka Olivera Okuliara v přesilové hře v čase 78:04 skončila pro Hradec Králové vítězně nejdelší série, která trvala celkem 577 minut a 53 sekund. "Chvilku tam euforie byla, z člověka spadne únava a užívá si to. Ale to bylo fakt jen chvíli, třeba tři minuty. Pak nastoupila okamžitě únava a vzdal jsem to," popsal Machovský své rozpoložení po konci souboje, který ve čtvrtek v Hradci Králové přinesl i nejdelší zápas v historii domácí nejvyšší soutěže trvající 138 minut a 51 sekund.

Vítkovice tak vyrovnaly sérii z 0:3 na 3:3, ale stejně jako v roce 2007 ve čtvrtfinále Znojmo proti Pardubicím a předloni v semifinále Sparta proti Liberci poslední krok neudělaly. Mountfield čtvrtou porážku v řadě nepovolil. "Není to nic lehkého, byl jsem i na druhé straně, kdy jsme to srovnali na 3:3 a pak jsme bohužel sedmý zápas prohráli. O to sladší to je dneska, že se to povedlo a ještě v prodloužení. Jsem za to strašně rád," podotkl devětadvacetiletý odchovanec Opavy.

Sérii z 0:3 dosud nikdo v play off české extraligy neztratil a Hradečtí si mohli oddechnout, že nebyli první. "Když prohráváte 0:3, tak nemáte co ztratit. Každý zápas pro vás je, že jedete na dovolenou. Takže hrajete uvolněněji a dáváte tomu úplně všechno. Když ukrajujete, výsledek se zkracuje a najednou to máte 3:3, tak je to strašně těžké i pro ten mančaft, který srovnal. I on má najednou co ztratit. Poslední krok musejí udělat i oni a rozhoduje i trošku štěstí. Jsem rád, že jsme to teď zvládli," podotkl Machovský

Takový obrat se povedl jen v roce 1998 v baráži o extraligu Opavě proti Znojmu. "Jestli to bylo na jaře, tak mi byly čtyři roky. Já jsem začal na hokej chodit až později, takže jsem tam osobně nebyl. Pak jsme začali chodit na Vítkovice, ale opavský hokej jsem viděl jen párkrát. Opavský zimák je ale skvělý zážitek," usmíval se Machovský.

V Ostravě měl velkou podporu. "Za mě to bylo obrovské. Ve Vítkovicích jsem vždycky hrál moc rád. Natrénoval jsem tady toho spoustu, kdysi jsem tu byl i chvilku s áčkem, takže pro mě to bylo opravdu speciální. Navíc tu mám vždycky celou rodinu. Člověk si to užívá, to se vám častokrát nestane. Minulý rok jsem na finále koukal jenom z lavičky, takže jsem rád, že to letos takhle jde," podotkl Machovský, který loni ve finále s Třincem odchytal jen část pátého utkání a přednost dostával Július Hudáček.

Lístky do Třince bude shánět i letos. "Vítkovice a Třinec jsou dvě destinace, kam se dá v pohodě dojet. Lístků asi nebude tolik jako do Vítkovic, ale určitě někdo přijede," podotkl. Vítěze minulých tří dohraných ročníku extraligy považuje za favorita. "Vůbec není s čím polemizovat. Vědí, jak se play off hraje, dokazují to každý rok. I letos to ukazují, Pardubice vyškolili úplně s přehledem," dodal Machovský.

Poprvé chytal za Hradec Králové až v předposlední kole základní části na ledě Sparty. Teď už má na kontě 12 utkání, o jedno méně než v sezoně za KalPu. "Já jsem asi odchytal teď v play off víc než za celou sezonu ve Finsku. Pro mě je to extrémní obrat. Jsem rád, že mi dal Hradec příležitost i v play off. A dál mi věřil, tak se to snažím splácet, jak to jde. Klukům taky. V kabině je skvělá parta, všichni se podporují, tohle je super," prohlásil.

Dosavadní jedničku Henriho Kiviaha nahradil po prohře v prvním duelu čtvrtfinále s Libercem 2:4 a finský gólman se vrátil do brankoviště jen na pátý duel semifinále ve Vítkovicích při porážce 2:3 v prodloužení. Naskočit ze své pozice Machovský nepovažoval za nic lehkého. "Když tam vlezete, musíte chytat. S Kivim jsme ale super parťáci, je jedno, kdo chytá, snažíme se pomáhat týmu," podotkl Machovský.

Paradoxem je, že Machovský zůstává před další sezonou bez angažmá. V Hradci Králové už s předstihem oznámili, že Kiviaha doplní Patrik Bartošák z Pelicans Lahti. "Rád bych řekl, že mám práci, ale bohužel to tak není. Asi si budu muset ještě počkat. Třeba další série už potom rozhode, kdybychom to ukončili vítězstvím, tak bych možná nějakou práci našel," dodal Machovský,