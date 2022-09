Doudera si v jubilejním zápase za Třinec užil výhru v mateřského Kladna

Kladno - Jubilejní 500. zápas v dresu Třince extralize sehrál obránce Milan Doudera a mohl si po něm užívat radost z výhry na ledě mateřského Kladna 2:1. Devětadvacetiletý trojnásobný šampion s Oceláři měl o to větší radost, že Slezané po nepodařeném vstupu do sezony podruhé za sebou vyhráli.

"Je to pěkné číslo. Když jsem před osmi lety do Třince přicházel, ani jsem si nedokázal představit, že vydržím tak dlouho. Jsem za to vděčný celé organizaci a spoluhráčům. Je neuvěřitelné, jaké obrovské úspěchy jsme posbírali. Tři mistrovské tituly si nikdo z nás nedokázal představit, někdo to možná docení až s odstupem času. Je radost hrát v Třinci," řekl Doudera novinářům.

Byl rád, že se jubilea dočkal v Kladně, odkud do Třince zamířil. "Říkal jsem si, že líp už to vyjít nemohlo. Fakt super. Manželka sice zůstala doma se synem, na hokej v Kladně ale přišla rodina z mé strany i z té manželčiny. Každý žijeme na druhém konci republiky, nemáme moc času se vídat, takže jsem rád za tuhle šanci se vidět," podotkl bek, který 88 utkání v extralize sehrál za Kladno.

Na památku si ze zápasu nic nechoval. "Vůbec jsem to neřešil. Uvidíme, jak se k tomu postaví vedení, jestli mi třeba nechají něco udělat. Ale mě spíš těší, že načínám v Třinci už devátou sezonu v řadě. Nároky tu jsou obrovské a za ty roky se kolem mě prostřídalo obrovské množství spoluhráčů. Já ale vydržel, čehož si cením. Snad odvádím dobrou práci, moje výkonnostní křivka je furt stejná a vedení je se mnou spokojené. Hlavně ale musím zůstat pokorný," uvedl.

V 17. minutě po jeho zaváhání Třinec inkasoval a Kladno po akci Matyáše Filipa a gólu Jakuba Klepiše získalo vedení 1:0. "Na modré čáře mi odskočil puk a pak už bylo všechno špatně. Ten gól jde na můj vrub, ale jsem rád, že nás to nepoložilo," podotkl Doudera.

Oceláři, kteří do soutěže vstoupili čtyřmi porážkami, se radovali z druhého vítězství za sebou. "Jsme spokojení s vítězstvím, ale s předvedenou hrou úplně ne. Půlku zápasu jsme se hledali a můžeme být rádi, že Kladno nevyužili své šance a neodskočilo do většího brankového rozdílu, protože bylo lepší. Po druhé třetině jsme si k tomu něco řekli a třetí jsme začali hrát úplně jinak. Cenná výhra, protože Kladno je ne náhodou nahoře v tabulce. Z Kladna se budou vozit body těžce," řekl.

Třinec po minulé sezoně opustil kouč Václav Varaďa, po kterým Oceláři získali nejdříve stříbro a pak třikrát za sebou titulu. Nový kouč Zdeněk Moták měl výsledkově složitý start do sezony. "Všichni v létě řešili, jak budeme na začátku sezony vypadat bez Vency (Varadi), jestli nám to půjde. Po nepříliš vydařené přípravě nám lidi na startu ligy nevěřili. Ale semkli jsme se a řekli si, že hokej hrát umíme. Ono je fakt jen otázkou času, než si to sedne a otočí se to. Výkony mají stoupající tendenci a my víme, jak vyhrávat zápasy. Umíme to," dodal Doudera.

6. kolo hokejové extraligy:

Rytíři Kladno - HC Oceláři Třinec 1:2 (1:0, 0:1, 0:1)

Branky a nahrávky: 17. Klepiš (Filip) - 34. D. Voženílek (M. Růžička, Marcinko), 50. Chmielewski (D. Voženílek, M. Roman). Rozhodčí: Micka, Šindel - Lhotský, J. Svoboda. Vyloučení: 2:3. Využití: 0:1. V oslabení: 1:0. Diváci: 3532.

Sestavy:

Kladno: Bow - Dotchin, Slováček, Sotnieks, Ticháček, Kehar, Cibulskis, Veber - M. Procházka, Plekanec, Kubík - Melka, Klepiš, Brodecki - M. Beran, Zikmund, Filip - Babka, Indrák, O. Bláha. Trenér: O. Vejvoda ml.

Třinec: Mazanec - J. Jeřábek, M. Doudera, M. Adámek, Čukste, Jaroměřský, Zahradníček, Havránek - M. Růžička, Marcinko, D. Voženílek - Hrehorčák, M. Roman, Nestrašil - Svačina, L. Hudáček, Daňo - Doktor, Dravecký, Chmielewski. Trenér: Moták.