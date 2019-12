Doubský most v Karlových Varech je hotový v rekordním termínu

V Karlových Varech byl 5. prosince 2019 slavnostně uveden do provozu nový Doubský most na silnici I/20.

V Karlových Varech byl 5. prosince 2019 slavnostně uveden do provozu nový Doubský most na silnici I/20.

Karlovy Vary - Nový Doubský most v Karlových Varech, jehož stavba stála 90 milionů korun včetně DPH, je hotový. Pro veřejnost se most na silnici z dálnice D6 směrem na Plzeň otevře odpoledne. Původně se měl jen opravovat. Po zahájení rekonstrukce se ale zjistilo, že je v tak špatném stavu, že je třeba ho zbourat. Stavbu se podařilo dokončit během jedné stavební sezony díky zadání zakázky tak, že dodavatel zajišťoval i projekt a potřebná povolení.

"Jsem hrozně ráda, že se to podařilo, protože jsme s tím měli velké problémy a omezení obyvatel i tranzitu bylo náročné. To, že se to povedlo v rekordním čase, je pro Karlovy Vary skvělá zpráva," řekla dnes novinářům primátorka Karlových Varů Andrea Pfeffer Ferklová (ANO).

ŘSD šlo cestou zadání projektu i stavby zároveň, protože most leží na hlavní silnici a uzavření způsobilo Varům výrazné dopravní komplikace. Zakázku proto ŘSD zadalo formou takzvaného žlutého FIDIC, kdy dodavatel zajistí i projekt a potřebná povolení.

Most je dlouhý 89,4 metru. Stavět začala firma Eurovia v březnu. Most je nyní v předčasném užívání a na dodavateli je ještě dokončení dokumentace pro předání hotové stavby. Podle oblastního ředitele firmy Eurovia Zdeňka Nováka by rekordní termín od zadání až po dokončení stavby nebyl možný bez spolupráce zadavatele, dodavatelů a státní správy. Nutná povolení pro stavbu totiž mohla práce výrazně zdržet.