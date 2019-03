Praha - Za populistickou a pokryteckou označili někteří dotčení politici novelu, která jim sníží mzdy za funkce v obcích a krajích, pokud jsou zároveň členy Parlamentu. Řekli to ČTK. Novelu skupiny poslanců ANO a Pirátů proti kumulaci odměn z funkcí dnes schválila Sněmovna. Slova pokrytectví, závist a populismus zaznívala od odpůrců novely také v bouřlivé sněmovní debatě.

"Kdo výkon podává a tvrdě pracuje, a to je celkem jasně měřitelné a kontrolovatelné, odměnu si zaslouží. Podle mě je to populistický návrh. Já to ale určitě přežiju, " uvedl senátor a hejtman Zlínského kraje Jiří Čunek (KDU-ČSL).

Obavu z nové úpravy nemá ani plzeňský primátor a zároveň poslanec Martin Baxa (ODS). ČTK řekl, že v politice není kvůli penězům. Nemyslí si na rozdíl od navrhovatelů, že novela zlepší stav české politiky. "Místo podobných populistických návrhů bychom měli řešit opravdové problémy naší země," dodal.

Pokrytecká a hloupá je novela podle starosty Náchoda a poslance za sociální demokracii Jana Birkeho, hlasoval proto proti ní. "Dlouhodobě říkám, že mají rozhodovat voliči, nikoli poslanci sami o sobě. Před voliči neskrývám, že mám plat poslance i starosty, a zatím jsem byl ve volbách vždy úspěšný. Z toho usuzuji, že voliči nekoukají na to, že mám dva platy, ale na moji práci, co je za mnou vidět," řekl ČTK Birke, který v čele města stojí od roku 2010. Podle něj je navíc pro obec přínosné, když je starosta i poslancem.

Předloha nyní zamíří do Senátu. "Předpokládám, že Senát bude mít dost rozumu na to, aby to vrátil, a znovu budu hlasovat proti, aby tento hloupý zákon světlo světa nespatřil," dodal Birke.

Mzda placených zastupitelů obcí a krajů, kteří jsou zároveň členy Parlamentu nebo vlády, se má podle novely snížit na dvě pětiny. Předloha dnes ve Sněmovně odolala návrhu lidovců na vrácení do druhého čtení i občanských demokratů na zamítnutí. Poslanci ale nepodpořili ani pozměňovací návrh hnutí SPD, které chtělo za druhou funkci nulovou odměnu.

Starostové a primátoři vydělávají podle velikosti obcí, měst a městských částí, které vedou, zhruba od 39.000 korun do 111.300 korun. Hejtmani pobírají přibližně mezi 117.200 a 128.900 korunami, které náleží primátorovi hlavního města. Základní plat poslance a senátora bez příplatků a náhrad činí 82.400 korun.