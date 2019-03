Praha - Živnostníkům by se měly v budoucnu postupně začít zvyšovat minimální odvody tak, aby neskončili jen s nejnižší penzí. Dobrovolné spoření na stáří by mělo být efektivnější a víc by se do něj měli zapojit zaměstnavatelé. Důchodový účet by se od rozpočtu oddělovat neměl. Zásluhovost penzí by se snižovat neměla. Souhlasila s tím většina z 35 členů komise, kteří odpověděli na dotazníky o podobě důchodů v Česku. Vyplývá to z vyhodnocení, které zveřejnilo ministerstvo práce.

V komisi je 44 poslanců, senátorů, úředníků, expertů a zástupců odborů, zaměstnavatelů či seniorů. Zřízení týmu, který by připravil důchodovou reformu, slíbila vláda v programovém prohlášení. Komise se nakonec má zabývat čtyřmi tématy - dorovnáním nižších penzí žen, dřívější penzí pro náročné profese, příjmy systému a vdovskými a vdoveckými důchody. Na prvním zasedání v únoru členové dostali dotazníky se dvěma desítkami dotazů

"Otázky se shodou výraznější většiny členů ministerstvo práce dále rozpracuje," uvedla komise ve shrnutí. Podle něj se resort zaměří na dřívější penze pro náročné profese a zapojení zaměstnavatelů do jejich zajištění, na zvýšení efektivity takzvaného třetího důchodového pilíře se spořením na stáří, na posílení důchodů žen a na prevenci nízkých penzí živnostníků.

Na nízké odvody osob samostatně výdělečně činných (OSVČ) dlouhodobě upozorňují odbory. Poukazují na to, že zaměstnanci platí do systému víc. Požadují srovnání pravidel. Podle dřívějších údajů ministerstva práce roční odvody průměrného zaměstnance v roce 2014 dosahovaly 76.116 korun, u OSVČ činily 32.184 korun. Institut pro demokracii a ekonomickou analýzu (IDEA) Národohospodářského ústavu Akademie věd ČR před časem porovnával nástupní penzi zaměstnaného muže a živnostníka, kteří měli průměrný výdělek a stejně dlouho pracovali. Živnostník měl o 13 procent nižší důchod než zaměstnanec, odvedl přitom výrazně méně. Rozdíl by byl ještě vyšší, pokud by se peníze na penze solidárně nepřerozdělovaly, spočítali výzkumníci IDEA.

Pro postupné zvyšování odvodů OSVČ byly víc než tři pětiny odpovídajících. Souhlasily s tím, že minimální pojistné by se živnostníkům mělo zvednout tak, aby po 40 letech jeho placení dosáhli aspoň na 80 procent průměrné penze. Valná většina odpovídajících se stavěla odmítavě k tomu, aby se penze OSVČ ze státního systému vyčlenily. Vydělovat by se podle většiny neměly ani pozůstalostní a invalidní penze.

Téměř tři čtvrtiny respondentů byly také proti oddělení důchodového účtu od státního rozpočtu, jak si předsevzala Babišova vláda. Poukazují třeba na chybějící peníze po zhoršení vývoje ekonomiky. Oddělení by prý také mohlo znamenat dodatečné náklady, a navíc neřeší nijak situaci těch, co důchody berou a budou pobírat.

Podle téměř tří čtvrtin odpovědí by bylo spravedlivé, aby pracovníci s náročnou profesí odcházeli do důchodu dřív. Podle třetiny by náklady na dřívější penzi měli nést zaměstnavatelé. Povinně by měly firmy svým lidem na spoření na stáří přispívat podle víc než dvou třetin dotázaných. Podle většiny dotazníků není nynější dobrovolné spoření ve třetím pilíři se státním příspěvkem ale efektivní. Většina souhlasí také s aspoň částečným dorovnáním penzí žen a mužů.

Na dva zhruba stejné tábory se odpovídající rozdělili kvůli zásluhovosti. Podle jednoho by se měla zvýšit, podle druhého zachovat v nynější podobě. Snížení požadovali jen dva členové komise. Ministerstvo práce už ale navrhlo znovu změnu ve složení důchodu, která by zásluhovost oslabila a posílila solidaritu. "Převažujícím sdělením je, že současný systém je již nyní dostatečně solidární," uvedlo vedení komise v prezentaci.

Spravedlnost vidí členové komise ve vyvážení solidarity a zásluh a ve "vyšším zohlednění principu zásluhovosti". Udržitelnost systému by se měla řešit dohromady s veřejnými financemi a hledat by se měly vedle odvodů i další zdroje. Podstatná je podpora rodin.