Praha - Možným ovlivňováním evropských voleb kvůli unijním dotacím pro společnost Agrofert by se mohla zabývat Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE) a Rada Evropy. Požádal ji o to senátor za Piráty Lukáš Wagenknecht. Rozhodl se tak kvůli tomu, že Evropská komise zatím nezveřejnila výsledky auditu, který souvisel s údajným střetem zájmů premiéra Andreje Babiše (ANO) a dotací pro Agrofert. ČTK to dnes oznámil mluvčí Pirátů Jakub Dušánek.

Wagenknecht podle něj požádal OBSE a Radu Evropy o předběžné ujištění, zda financování skupiny Agrofert nemůže ovlivňovat rovnost šancí v politické soutěži. "Jde minimálně o přímé zemědělské dotace, jimiž je holding přes Andreje Babiše propojen s hnutím ANO 2011 v rozporu s existujícím zákazem střetu zájmů. OBSE a Rada Evropy mají kompetence ke zkoumání řádného průběhu voleb a rovné politické soutěže v evropských zemích," zdůvodnil v tiskové zprávě svůj postup Wagenknecht.

Senátor se rovněž rozhodl obrátit na Soudní dvůr Evropské unie, aby posoudil, zda je postup Evropské komise a evropského komisaře pro rozpočet Günthera Oettingera v souladu s evropským právem. Chce předejít možným žalobám na neplatnost voleb do Evropského parlamentu. "Existuje tu riziko, že Evropská komise zvyšuje finanční sílu jedné politické strany a výši jejich prostředků na kampaň v důsledku poskytování dotací pro firmy, jež jsou s touto politickou stranou propojené," dodal Wagenknecht.

Piráti už v pondělí oznámili, že se na Soudní dvůr EU obrátí v případě, pokud Evropská komise výsledky auditu nezveřejní do začátku května. V úterý neúspěšně žádali Sněmovnu, aby vyzvala Evropskou komisi ke zveřejnění závěrů auditu do poloviny května, kdy je má Evropská komise poslat českým úřadům k vyjádření.

Podezření, že Babiš porušuje unijní nařízení o střetu zájmů platné od loňského srpna, vznesla nevládní organizace Transparency International ČR. Babiš podle jejího právního názoru může i po vložení holdingu Agrofert do svěřenských fondů holding ovlivňovat, zároveň má jako předseda vlády vliv i na jednání o podobě evropského rozpočtu a o rozdělování evropských dotací v Česku. Babiš to odmítá.

Oettinger už dříve oznámil, že Evropská komise nebude proplácet české žádosti o proplacení dotací pro Agrofert. Český Státní zemědělský intervenční fond od loňského srpna, odkdy platí nové nařízení EU ohledně střetu zájmů, neproplatil koncernu Agrofert žádný nový projekt.