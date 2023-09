Dotace na sport by měly být stejné jako letos,vláda navýšila rozpočet NSA

Praha - Státní dotace na sport by měly být příští rok stejně vysoké jako letos, tedy 6,9 miliardy korun. O zvýšení návrhu rozpočtu Národní sportovní agentury (NSA) z dříve uváděných 5,2 miliardy korun informoval na tiskové konferenci premiér Petr Fiala, který dnes jednal s předsedou NSA Ondřejem Šebkem.

"Moje vláda nechce, aby děti přestaly sportovat. I z této perspektivy přistupujeme odpovědně k rozpočtu Národní sportovní agentury. Jednání vzhledem k tomu, jak vypadá rozpočtová situace, nebyla jednoduchá. K definitivnímu rozhodnutí napomohly argumenty, které předložila NSA. Dohodli jsme se, že ten finální návrh rozpočtu bude odpovídat letošním finančním prostředkům, tedy zhruba částce 6,9 miliard korun," uvedl předseda vlády.

Předseda NSA výsledek jednání ocenil. "Vnímáme to jako velký úspěch, jako maximum možného s ohledem na ekonomickou situaci, kterou máme. Jsem moc rád, že se nenaplnil kritický návrh významného snižování prostředků do sportu," řekl Šebek.

Alespoň udržení současných výdajů přivítal i předseda České unie sportu (ČUS) Miroslav Jansta. "Snížení rozpočtu by bylo nerealistické, prakticky likvidační pro tuto společenskou oblast," uvedl ve vyjádření pro ČTK.

Na druhou stranu si ale nemyslí, že by současný návrh zvrátil zhoršování fyzické zdatnosti dětí a pohybové gramotnosti dospělých. "Částkou 6,9 miliardy korun současný trend udržíme, rozhodně ho ale nevylepšíme. Lidi nemají kde pořádně sportovat, sportoviště jsou ve špatném stavu, v zimě se netopí. Je obrovský nedostatek trenérů pro mládež, sport přestává být dostupný pro rodiny s dětmi," řekl Jansta. "Také ztrácíme konkurenceschopnost při reprezentaci Česka na mezinárodní úrovni, a to především v kolektivních sportech. Pro rozvoj sportu, zdraví prospěšných pohybových aktivit a celé infrastruktury by byla potřeba dvojnásobná částka," dodal.

Návrh rozpočtu bude ve středu projednávat vláda. Premiér Fiala dnes předchozí zveřejněné verze označil za předběžné kalkulace ministerstva financí. "Vláda se teprve teď zabývá tím, jak bude vypadat státní rozpočet v definitivní podobě. Před tím jsme měli jenom dílčí rozhodnutí, která spočítalo ministerstvo financí. Přihlížíme k potřebám resortů a kapitol. Tady jsme se rozhodli podobně jako u vzdělání a vědy, že považujeme sport za důležitý a myslíme si, že ty finanční prostředky, které do něj vložíme, jsou dobře investované," dodal.

Za posledních osm let byl stát vůči sportu nejštědřejší v roce 2019, kdy bylo na sportovní dotace k dispozici 9,6 miliardy korun. Od roku 2021 navzdory inflaci absolutní částka klesala, tentokrát by měla meziročně stagnovat.

Jansta dnes znovu připomněl, že stát nedodržuje koncepci Sport 2025, kterou v roce 2016 schválila vláda Bohuslava Sobotky. Tehdy se zavázal k postupnému růstu výdajů na sport na jedno procento celkových výdajů státního rozpočtu do roku 2025, což by pro příští rok znamenalo přes 20 miliard korun.

"Pracuji s realitou, jaká je. Prostředky do sportu z obcí a krajů jsou v součtu přes 14 miliard korun. Spolu s prostředky, které má NSA, jsme na částce přes dvacet miliard," komentoval to Šebek.

NSA letos vybere 30 preferovaných sportů, které budou mít vyšší finanční podporu

Národní sportovní agentura ještě letos určí 30 preferovaných sportů, které budou mít vyšší finanční podporu. Na dnešní tiskové konferenci s premiérem Petrem Fialou to dnes řekl předseda NSA Ondřej Šebek. Systém prioritizace sportů, který má přinést větší úspěchy českých barev na vrcholných mezinárodních soutěží, začne platit od příštího roku.

"Nečekejte příští rok zásadní zlom. Ta myšlenka je, že těch třicet sportů dostane jakýsi koeficient, který je zvýhodní z hlediska podpory státní reprezentace, pořádání významných sportovních akcí i v oblasti výstavby infrastruktury. Ale neznamená to, že ty sporty, které se nedostanou do třicítky, by měly být nějak dramaticky kráceny," přiblížil Šebek.

Počet třiceti sportů považuje za kompromis. "Někdo měl představu, že jich bude deset. To si myslím, že by bylo pro některé kruté. Kdybych jich bylo 50, tak by to zase nemělo smysl," poznamenal Šebek. Do výběru by se měly dostat individuální i kolektivní sporty, zimní i letní odvětví a vedle olympijských i některé neolympijské sporty. "V České republice je řada sportů, které ačkoliv nejsou olympijské, tak mají velkou členskou a diváckou základnu," řekl předseda.

NSA už vytvořila metodiku pro hodnocení sportů. Nejdůležitějším kritériem budou mezinárodní úspěchy. Posuzovat se bude také velikost členské základny s důrazem na mládež. Zohledňovat se bude popularita nejen v tuzemsku, ale také v zahraničí. Globální zájem může hrát roli u sportů, jako je ragby nebo baseball, které jsou celosvětově výrazně populárnější než v Česku. Posledním hlediskem bude společenská odpovědnost, kam patří boj s dopingem, potírání agresivity na stadionech, genderově vyrovnaný přístup, pořádání vrcholných akcí v Česku nebo zastoupení funkcionářů v mezinárodních organizacích.

Žebříček bude NSA přehodnocovat zřejmě po každých olympijských hrách. Systém bude průchozí. Některé sporty mohou ze třicítky vypadnout, jiné se do ní naopak dostat.