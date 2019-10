Dotace EU pro regionální program klesnou o pětinu na 100 mld. Kč

Praha - Objem evropských dotací určený pro Integrovaný regionální operační program (IROP) na období 2021 až 2027 klesne proti současnému období asi o pětinu na 100 miliard korun. Zvýší se míra národního spolufinancování ze současných 15 procent na 30 procent, u některých regionů až na 45 procent. Na setkání s novináři to dnes řekla ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (za ANO).

"Budeme pokračovat v současném nastavení, kdy máme jeden centrální operační program. Zatím máme přislíbeno zhruba 100 miliard korun, ale pokračujeme ve vyjednávání. Snažíme se uspokojit zejména ty nejžádanější aktivity, jako jsou veřejná správa, doprava, sociální infrastruktura, zdravotnictví, školství nebo kultura," uvedla ministryně.

Celkově má Česko na všechny operační programy v období 2021 až 2027 přiděleno 20,1 miliardy eur (asi 520 miliard korun). Pro současné období je to 23,9 miliardy eur, tedy zhruba o 100 miliard korun více.

Podle Dostálové bude hodně záležet na tom, jak se Česko dohodne s Evropskou komisí na rozdělení dotací mezi pět tematických politických cílů, které komise stanovila. Jsou to Inteligentní Evropa, Zelená Evropa, Dopravní dostupnost, Sociální infrastruktura a Regionální rozvoj.

"Jde o to, že komise zatím požaduje, aby na první dva cíle šly dohromady tři čtvrtiny dotací. Spadá tam například digitalizace státní správy nebo zelené prostředí ve městech a obcích. Budeme vyjednávat, aby to bylo maximálně 60 procent. Nejsme v tom sami, o snížení tohoto podílu usilují všechny nové členské státy. Takže snad můžeme čekat nějakou úspěšnost," doplnila Dostálová.

Evropská komise už dříve uvedla, že se v příštím programovém období zvýší podíl národního spolufinancování. V současné době je to 15 procent, zvýší se na dvojnásobek. A pro Středočeský, Plzeňský, Jihočeský a Jihomoravský kraj a také Vysočinu to bude dokonce 45 procent. "Chtěli jsme mít jen dvě kategorie regionů - více a méně rozvinuté, přičemž do těch více rozvinutých by spadala jenom Praha, jako je tomu doposud. Bohužel, Senát přehlasoval rozhodnutí vlády a pět krajů zařadil do kategorie takzvaných přechodových regionů. A tam je míra spolufinancování vyšší," uvedla dále Dostálová.

Podle náměstka MMR Zdeňka Semoráda není v plánu žádná revoluce, ministerstvo chce naopak pokračovat v tom, na co jsou žadatelé zvyklí. "Určitá obměna nastane u komunitně vedeného místního rozvoje nebo u investic do zdravotnictví, kde se nově objeví například urgentní příjmy. Nově přibudou také témata revitalizace veřejných prostranství nebo podpora veřejné infrastruktury cestovního ruchu," dodal Semorád. První výzvy podle něj MMR vypíše v roce 2021.

IROP navazuje na sedm regionálních operačních programů a částečně na Integrovaný operační program z období 2007 - 2013. V současném programovém období z něj mohou příjemci čerpat 123 miliard korun z evropských fondů a dalších zhruba 19 miliard korun prostřednictvím národního spolufinancování. Spolu s dalšími devíti operačními programy může Česko celkem čerpat 23,9 miliardy eur (617 miliard korun).