Dostihový kůň Peruán je už v bronzu,pomník bude odhalen 12. října

Horní Kalná (Trutnovsko) - V umělecké slévárně v Horní Kalné na Trutnovsku dokončují bronzovou sochu trojnásobného vítěze Velké pardubické, koně Peruána ve cvalu. Sochu dostihového koně čekají už jen závěrečné úpravy. ČTK to řekl spolumajitel slévárny Pavel Horák. Autorem sochy je Petr Novák z Jaroměře, který se tématu koní věnuje řadu let. Podle investora a majitele Peruána Václava Bruny by měl být pomník odhalen v Zámrsku v Pardubickém kraji 12. října, tedy den před Velkou pardubickou.

"Už je v bronzu, je kompletně svařený. Teď se budou cizelovat sváry, aby nikdo nepoznal, kde svár byl. Příští týden přijede autor, který na soše bude ještě něco dělat a nakonec se dá konečná patina," řekl Horák.

Sádrová socha vytvořená Novákem, podle které bronzový kůň vznikl, byla převezena do slévárny v Horní Kalné z Jaroměře letos v květnu. Od té doby slévači na více než 170 centimetrů vysoké a zhruba čtyři metry dlouhé skulptuře pracují. Bronzová socha vznikla metodou ztraceného vosku. Znamená to, že hotová forma vyplněná voskem se zahřála v peci, vosk vytekl a do uvolněné dutiny se nalil bronz. Celá socha je složena z více než 20 dílů a uvnitř má kvůli lepší stabilitě nerezovou kostru.

Novák na soše Peruána pracoval od listopadu 2017. Menší model sochy vytvořil ještě v době, kdy Peruán žil. Sejmul zvířeti veškeré míry potřebné ke ztvárnění. Podle Horáka je socha pozoruhodná právě dynamikou, kterou sochař zachytil. "Všichni, co sochu viděli, oceňovali právě to zachycení rychlosti," řekl Horák.

Pomník Peruána za dva miliony korun bude umístěn před dostihovým centrem v Zámrsku, kde kůň žil, byl trénován a kde také před dvěma lety uhynul. "S myšlenkou udělat Peruánovi pomník jsem si pohrával už po jeho vítězstvích, což je řada let. Pak jsem od toho ustoupil. Po jeho úmrtí jsem si o to více uvědomil, co ten kůň znamená pro mě, pro náš statek a pro celý český dostihový sport. Rozhodl jsem se proto, že se do této akce pustím," řekl ČTK investor vzniku sochy Bruna.

Hnědák Peruán uhynul v létě 2017 ve věku 29 let. Odchovanec Státního statku Znojmo ovládl v kariéře 20 dostihů, z toho 16 překážkových a čtyři rovinové. Vydělal přes sedm milionů korun a dostihový důchod trávil ve stáji v Zámrsku u svého majitele Bruny.

Peruán je jedním z pouhých osmi koní, kteří dokázali vyhrát Velkou pardubickou třikrát. Valach Peruán slavil na pardubické dráze hattrick v letech 1998 až 2000, vždy v sedle s žokejem Zdeňkem Matysíkem.