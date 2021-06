Dostavbu vnitřního okruhu by mohl od Prahy převzít stát

Praha - Dostavbu zbylé části pražského vnitřního okruhu by od města, které ho má nyní na starosti, mohl převzít stát. Dříve se mluvilo o tom, že by stát městu přispěl 60 miliardami korun. Po dnešním jednání premiéra Andreje Babiše (ANO) a vedení města to novinářům řekl primátor Zdeněk Hřib (Piráti). Babiš ČTK a České televizi potvrdil, že stát nabízí dostavbu formou takzvaného PPP projektu, z finančních důvodů podle něj není možné projekt zahrnout do státního rozpočtu. Na schůzce politici řešili i majetkové směny, zejména ohledně pozemků v Letňanech.

Vnější okruh kolem Prahy je součástí dálniční sítě a jeho dostavbu má na starosti stát, vnitřní zatím projektovalo a platilo město. Podle Hřiba by mělo předání projektu státu pro město výhody. "Pro Prahu je podstatné to, že bude skutečně právní garance, že se to skutečně stane a co se stane, když to nebude splněno, a také to, že na tom Praha už nebude muset nijak finančně participovat," řekl. Další schůzka by se k tomu podle něj měla uskutečnit do konce července.

Z vnitřního okruhu zbývá dokončit asi desetikilometrový úsek mezi vyústěním tunelu Blanka v Pelc-Tyrolce a Štěrboholy. Babiš potvrdil, že by ho bylo možné stavět formou PPP projektu, tedy ve spolupráci soukromého a veřejného sektoru. Podle Hřiba by to v případě předání projektu bylo věcí státu.

"Normálně by to mělo být v režii Prahy, ale my jako stát chceme i zlepšit životní prostředí Pražanů," řekl Babiš a připomněl nedávné zahájení dostavby dálnice D4 mezi Příbramí a Pískem, což je první stavba dálnice formou PPP. "Do konce července bychom měli mít propočty, jak by to vyšlo pro stát. Samozřejmě magistrát chce nějaké záruky. Pokud bychom na vládě našli konsensus, dalo by se to řešit formou usnesení vlády," dodal premiér.

Původně město požadovalo, aby stát výměnou za spolupráci při Babišově plánu na vybudování areálu pro úředníky na městských pozemcích v Letňanech přispěl městu 60 miliardami korun na vybrané dopravní stavby včetně okruhu. Podle primátora by to stále bylo lepší řešení, ale ukázalo se, že je komplikované. "Při těch jednáních se objevila celá řada právních a organizačních detailů, které se jeví, že by se daly snáze řešit v druhé variantě," řekl.

Projekt okruhu současné vedení města oproti původnímu plánu upravilo a rozšířilo délku úseku, který má vést tunely. Oproti dřívějšímu plánu na 4,2 kilometru tunelů se nyní počítá s tím, že zahlouben bude dvojnásobek. Primátorův náměstek Petr Hlaváček (za TOP 09) dnes řekl, že zhruba za rok by mohla být hotova dokumentace pro územní řízení. Nyní podle něj město připraví návrh postupu, se kterým poté seznámí premiéra na další schůzce do konce července.

Zástupci vedení města dnes s premiérem jednali také o majetkových směnách a o dalším postupu v Letňanech. Tam vše podle Hřiba směřuje k dohodě. "Podařilo se nám přesvědčit pana premiéra, že není možné, aby mu samospráva garantovala vydání stavebních povolení na záměry v Letňanech," řekl. Babiš hovořil o tom, že projekt v Letňanech by měl obrovský přínos pro celou Prahu.

Podle radní Mileny Johnové (Praha Sobě) budou pokračovat také jednání o areálu Nemocnice Na Bulovce, který je majetkově rozdělen mezi stát a město. Podle Babiše je důležité počkat na strategii nové vlády, jak k tomu přistoupí. "Podle mého názoru bychom spíš měli postavit novou Bulovku, například v rámci komplexu v Letňanech," řekl premiér.

Radní zmínila také zámek na Veleslavíně, který chce město získat od státu a zřídit tam středisko paliativní péče. "Nadějí je, že osud veleslavínského zámku nadále nebude spojován s otázkou Letňan," komentoval to radní Jan Chabr (TOP 09). Jednání o zámku by se podle něj nadále měla vést odděleně.