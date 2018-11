Praha - Záložník Nicolae Stanciu byl po remíze 2:2 v derby se Slavií zklamaný, že fotbalisté Sparty opět inkasovali dva totožné góly z rohových kopů. Pokud letenští na bránění standardních situací nezapracují, bude podle něj pro ně velmi těžké udržet krok s čelem tabulky.

"Jsem smutný. Cítíme, že jsme byli většinu zápasu lepší a měli jsme zápas vyhrát. Ale dva góly ze standardek to všechno změnily," řekl novinářům Stanciu. "V posledním derby jsme vedli 3:0, ale dostali jsme dva góly ze standardek a remizovali 3:3. Naposledy s Boleslaví jsme také dostali gól z rohu, každý zápas opakujeme stejné chyby," dodal.

Sparta přitom měla derby dobře rozehrané. Sice inkasovala jako první, když se po rohu prosadil Kúdela, ale ještě do přestávky domácí skóre zásluhou Tetteha a Kangovy penalty otočili. Jenže v 70. minutě se opět z rohového kopu prosadil hostující Souček.

"Nevím, co říct. Je pro nás těžké držet krok s čelem tabulky, když děláme takové chyby," uvedl Stanciu. "Připravovali jsme se na to, trénujeme to každý týden. Ale pak přijde zápas a dostáváme hodně gólů ze standardek. Nevím, čím to je," posteskl si rumunský reprezentant.

Spartě po remíze patří v tabulce třetí místo se ztrátou sedmi bodů na druhou Plzeň i vedoucí Slavii. "Je to velká ztráta, ale všechno se rychle může změnit," uvedl Stanciu s tím, že Letenští ale musí na nepovedené derby rychle zapomenout a myslet na výkony venku, kde třikrát za sebou prohráli. "Nesmíme už myslet na Slavii, musíme se zaměřit na naše výkony venku. Nemůžeme opakovat stále stejné chyby a dostávat takové góly," prohlásil.