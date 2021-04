Dostáváme góly po stejných chybách, zlobil se Matěj Stránský

Mladá Boleslav - Hokejisté Třince nevyužili první šanci zajistit si postup do finále play off extraligy a čeká je s Mladou Boleslaví rozhodující sedmý semifinálový duel. Útočník Matěj Stránský po prohře 2:4 litoval, že Oceláři doplatili na stejné chyby jako při předešlých nezdarech v sérii. Středočechům k brankám pomohli podle něj svými individuálními chybami.

"Nezačali jsme špatně. První gól byla trošku moje chyba, nezblokoval jsem střelu, takže to beru na sebe. Poté jsme zase udělali dvě chyby, které se pořád opakují, a dostali jsme dva góly. Zápas se hodnotí těžko, prohráli jsme, ale pořád máme ještě jeden zápas, abychom postoupili do finále," řekl Stránský v on-line rozhovoru novinářům.

Oceláři stejně jako ve většině semifinálových zápasů byli v úvodu lepší než soupeř, tentokrát se ale střelecky neprosadili a poprvé inkasovali jako první. "Možná nám chyběl trošku větší tlak do brány a trošku štěstíčka. Prostě nám to tam nespadlo. Někdy jsi nahoře, někdy dole. Bohužel. Zápas jsme ale ztratili jinde než v první třetině," uvedl sedmadvacetiletý útočník.

Rozhodující fází utkání byla druhá dvacetiminutovka, ve které Bruslaři získali dvoubrankové vedení. "Můžeme se tlouct do hlavy, ale ještě máme jeden zápas doma. Připravíme se na něj, bude to o všechno. Každý musí odvést 110 procent a věřit, že je porazíme," řekl Stránský.

Třinec patří v celé sezoně mezi týmy s nejlepší hrou v početní výhodě, dnes se ale domácí prosadili dokonce dvakrát v oslabení. I když poslední branka padla při power play Slezanů. "Špatně jsme si přihrávali, házeli jsme to po sobě, bylo tam hodně nepřesností, což musíme zlepšit. Trošku přesilovky zjednodušit a více střílet, protože střel tam bylo opravdu málo. Přesilovky vyhrávají v play off zápasy a my musíme být lepší.Už se to nesmí opakovat," podotkl nejlepší střelec základní části.

O postupujícím do finále se rozhodne ve čtvrtek v Třinci a Stránský věří, že se bude radovat se svými spoluhráči. "Já jsem hrál sedmý zápas jen jednou a vyhrál jsem ho, takže doufám, že v tom budu pokračovat. A udělám pro to vše," dodal.