Dostat výzkum na dobrou úroveň trvá podle místopředsedy AV ČR desetiletí

Praha - Vybudovat vědecký obor tak, aby jeho výzkum byl na dobré úrovni, trvá desetiletí, řekl ČTK místopředseda Akademie věd ČR (AV ČR) Jan Řídký. Zrušením vědeckého ústavu by se podle něj toto úsilí nenávratně ztratilo. Omezení fungování jednotlivých ústavů hrozí kvůli možnému snížení rozpočtu na vědu, výzkum a inovace. Rozpočtem na příští rok se zabývá vláda.

Vláda má k dispozici návrh Rady pro výzkum, vývoj a inovace, který počítá s částkou 47,8 miliardy korun, což je o 12 miliard více, než kolik do pracovního návrhu napsalo ministerstvo financí (MF). Úřady se snaží najít kompromis.

Podle Řídkého se mnoho států nacházelo v horší finanční situaci a rozpočet na vědu neškrtly. Poukázal například na Izrael, Tchaj-wan, Jižní Koreu nebo Singapur.

„Zrušení (vědeckého) ústavu by bylo projevem zoufalství. K redukci ale dochází už nyní. Vlivem inflace a cen energií jsou některé ústavy nuceny propouštět část zaměstnanců. V českém přebujelém grantovém systému, kdy většina prostředků na vlastní výzkum pochází z grantů, stačí, když v menším ústavu je uděleno méně grantů ve dvou letech po sobě,“ řekl.

MF navrhlo v konsolidačním balíčku i zvýšení spolufinancování ze strany výzkumných institucí u evropských strukturálních a investičních fondů. Týkalo by se to například Operačního programu Jan Amos Komenský (OP JAK). Míra spolufinancování by se podle návrhu MF lišila v závislosti na regionu, ve kterém daná výzkumná instituce působí. Proti návrhu se již dříve ohradili akademici i rektoři vysokých škol.

„Řada pražských ústavů má pobočky právě v méně rozvinutých regionech, ale ty by platily spoluúčast 50 procent, protože jejich IČO má pražskou adresu.To ublíží jak vědě, tak rozvoji regionů. Uplatňovat kritérium rozvoje regionu na spoluúčast výzkumných organizací je zcela arbitrární, patrně s jediným cílem - snížit finanční prostředky, v tomto případě na vědu a výzkum,“ řekl Řídký.

Se spolufinancováním OP JAK nesouhlasí ani ministryně pro vědu, výzkum a inovace Helena Langšádlová (TOP 09). „Chápu úsilí o snižování výdajů státního rozpočtu. V tomto případě může však být ohrožená účast nejenom vysokých škol, Akademie věd, ale také účast neziskových organizací při čerpání prostředků z operačních programů,“ řekla.

Konsolidační balíček má za sebou ve Sněmovně první čtení, nyní ho posuzují výbory a druhé čtení bude v září. Langšádlová na dotaz ČTK uvedla, že chce v druhém čtení navrhnout novelu zákona o veřejných výzkumných institucích.

„Návrh připravuji ve spolupráci se sekcí legislativní rady vlády, dotčenými ministerstvy a Akademií věd. Důležité je, aby návrh citlivě reflektoval rozdíly mezi výzkumnými institucemi jednotlivých resortů a institucemi zřizovanými Akademií věd,“ řekla.

Ve čtvrtek se mimořádně sejde Rada pro výzkum, vývoj a inovace. Jednat bude nejen o rozpočtu a financování výzkumu, ale i o novele zákona o vysokých školách. Zabývat by se měla i doktorandskými stipendii.