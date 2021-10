Dostálová: Zisk kolem 28 procent pro ANO by byl velký úspěch

Praha - Pokud by hnutí ANO získalo kolem 28 až 29 procent, byl by to velký úspěch, řekla ve volebním štábu ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (za ANO). O povolební spolupráci bude podle ní vyjednávat premiér Andrej Babiš (ANO), dovede si ale představit spolupráci s jakoukoli demokraticky zvolenou politickou stranou. Babiš před volbami vyloučil možnost, že by k povolebním vyjednáváním přizval Piráty.

Hnutí ANO sleduje volební výsledky v Centru pohybové medicíny na pražském Chodově. Zástupci strany jsou v oddělené místnosti od novinářů, kromě Dostálové dorazilo několik poslanců nebo třeba hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák. Novinářů do volebního štábu přišlo několik desítek, a to včetně zástupců zahraničních médií. Hlavní zástupci strany by měli do štábu dorazit kolem 16:30, čas příchodu premiéra a předsedy hnutí Babiše zatím avizován nebyl.