Dostálová vyzvala poslance, ať zapomenou na sváry a podpoří stavební zákon

Praha - O návrhu nového stavebního zákona, který jednomyslně vetoval Senát, dnes bude moci Sněmovna jednat i přes půlnoc. Sněmovna to odhlasovala na návrh klubů SPD a ANO. Současně s tím zkrátila i prostor na vystoupení poslanců bez přednostního práva na dvakrát 30 minut. Klub hnutí ANO navrhl pouze dvakrát deset minut, proti tomu se ale ohradil místopředseda Sněmovny Vojtěch Pikal (PIráti) a předseda klubu lidovců Jan Bartošek. Sněmovna nakonec umožnila dvě třicetiminutová vystoupení.

Ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (za ANO) požádala poslance, aby zapomněli na politické sváry a podpořili komplexní změnu stavebního práva v podobě nového stavebního zákona. Zákon má hlavně zrychlit stavební řízení a zajistit dodržování stanovených lhůt. Senátorům a dalším kritikům se na něm však hlavně nelíbí, že přesouvá stavební úřady pod stát. Počítá se vznikem Nejvyššího stavebního úřadu, pod nímž budou úřady organizovány podobě jako třeba finanční správa.

Zda se dnes podaří senátní veto přehlasovat, záleží hlavně na KSČM, která minule zákon nepodpořila. Komunisté se chtějí rozhodnout těsně před hlasováním. Komunistům se nelíbilo, že prošel pozměňovací návrh, který umožní, aby obytné místnosti nemusely mít přímé osvětlení a větrání, tedy okna. Po ministryni Dostálové žádali zákonné řešení tohoto problému. Ministryně při hlasování s tímto návrhem nesouhlasila. Poslancům KSČM dnes popsala, že problém chce řešit prostřednictvím vyhlášky.

Ministryně Dostálová ve svém úvodním vystoupení ujistila poslance, že zákon nezasahuje do pravomocí samospráv, protože stavební řízení je již nyní výkonem státní správy. Poukazovala třeba na to, že zákon posiluje postavení obcí, protože obec bude vždy účastníkem stavebního řízení. Posílí se i role obcí v územním plánování, uvedla.

Uvedla také, že úřady se občanům nevzdálí, protože stavební řízení díky digitalizaci budou moci absolvovat elektronicky z domova. Zákon také nastavuje podmínky pro stanovení územních pracovišť, jako je například počet obyvatel v daném správním obvodu, popsala.

Opoziční řečníci naopak zákon zahrnuli kritikou. "Když všechny klíčové instituce říkají, že je to blbost, tak to asi blbost bude,“ řekl místopředseda ODS Martin Kupka. Bylo by žádoucí, kdyby vláda těmto klíčovým partnerům naslouchala. Nejvyšší stavební úřad kritizoval předseda Pirátů Ivan Bartoš. "Jsme přesvědčeni, že superúřad skutečně není řešení,“ řekl. Uvedl, že pokud se Piráti po volbách dostanou do vlády, budou prosazovat digitalizaci této agendy. "Rozhodně se nezkrátí stavební řízení, jak bylo avizováno,“ prohlásila místopředsedkyně STAN Věra Kovářová. Varovala, že se nepodaří do nového stavebního úřadu sehnat dostatek zkušených úředníků. Zákon nazvala mimo jiné neschvalitelným spletencem.