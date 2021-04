Dostálová: Stát nebude stavět nové stavební úřady na zelené louce

Praha - Stát se bude snažit využít nynější pracoviště stavebních úřadů, nebude stavět nové úřady na zelené louce. Poslancům to při dnešním pokračování debaty o novém stavebním zákonu řekla ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (za ANO). Při posledním jednání na začátku března Sněmovna rozhodla, že základem pro jednání nebude původní vládní návrh, ale komplexní pozměňovací návrh hospodářského výboru. Návrh počítá s jednotnou soustavou státní stavební správy včetně prvoinstančních stavebních úřadů. Ministryně odmítla jako mýtus, že by toto řešení stálo příliš peněz.

Poslanci zahrnuli návrh nového zákona pozměňovacími návrhy. K dnešnímu ránu jich bylo ve sněmovním systému na sedm desítek a k souvisejícímu změnovému zákonu, který mění ostatní normy, asi čtyři desítky.

Návrh hospodářského výboru počítá s tím, že by státní stavební správa byla organizovaná podobně jako třeba finanční správa. Ministryně řekla, že již nyní platí stát čtyři miliardy korun ročně za umístění úřadů a jejich archivů. Poukázala na to, že existuje 1300 samostatných stavebních úřadů s 13.000 úředníky. Řekla, že o umístění pracovišť vedla řadu jednání se starosty a stavební úřady by podle ní měly pokud možno zůstat tam, kde jsou.

Ministryně loni v lednu přistoupila ke kompromisu se Svazem měst a obcí a ustoupila od čistě státní stavební správy. Zákon měl zachovat stavební úřady na úrovni obcí. V této podobě šel také do Sněmovny. Komplexní pozměňovací návrh sněmovního hospodářského výboru však znovu počítá s převodem všech stavebních úřadů pod stát.

Tento návrh má i své kritiky z řad části opozice. Občanský demokrat Martin Kupka dnes například řekl, že koalice ANO, SPD a KSČM se "zamilovala do toho", že vytvoří nový byrokratický aparát. Varoval, že řada starostů má již nyní nedostatek prostor, a bude tedy problém nová pracoviště umístit.

"Sázka na centralizaci je sázka na špatného koně, je to sázka na koně, který běží úplně opačným směrem, než je cíl," prohlásil Jan Čižinský (KDU-ČSL). Lidovec Marek Výborný označil prosazování státní stavební správy za velký podraz. Návrh kritizoval i předseda Pirátů Ivan Bartoš.

Ministryně Dostálová návrh hájila s tím, že již prošel meziresortním připomínkovým řízením a až poté se dohodla se svazem měst a obcí kompromisní dohoda na hybridním modelu. Vše se podle ní projednalo se všemi resorty. Stejně argumentoval i zpravodaj k návrhu Martin Kolovratník (ANO).

Ministerstvo pro místní rozvoj si zadalo průzkum veřejného mínění. V něm se mimo jiné zjistilo, že téměř 80 procent respondentů se domnívá, že by úředníci stavebních úřadů měli být nezávislí na politickém vedení měst a obcí. Průzkum si nechal zpracovat také Odborový svaz státních orgánů a organizací se Sdružením místních samospráv. Z něj vyplynulo, že přejít do státní správy chce zhruba 40 procent zaměstnanců stavebních úřadů.

Opoziční poslanci v čele s Kupkou připravili svůj pozměňovací návrh, který zachovává roli obcí a samospráv ve stavebním řízení. Vyhrazené stavby, jako jsou třeba dálnice, elektrárny nebo přehrady, má stejně jako podle vládního návrhu schvalovat specializovaný stavební úřad. Kupka dnes řekl mimo jiné, že návrh nepředstavuje zátěž pro státní rozpočet a zachovává například odvolání k odlišnému úřadu pro jistotu stavebníka, že o jeho odvolání bude rozhodovat někdo jiný.

Stavební zákon se připravuje už několik let a vyvolává spory. Ministerstvo pro místní rozvoj si od něj slibuje například rychlejší povolování velkých staveb. Výhrady má naopak ministerstvo kultury, Svaz měst a obcí již před měsícem dokonce navrhl zákon stáhnout z projednávání.