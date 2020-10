Dostálová probere se Zemanovým týmem stavební zákon

Praha - Ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (za ANO) bude dnes jednat v Lánech s expertním týmem prezidenta Miloše Zemana. Tématem jednání bude především problematika nového stavebního zákona, uvedl mluvčí prezidenta Jiří Ovčáček i MMR. Vláda zákon, který má výrazně zrychlit a zjednodušit stavební řízení, schválila na konci srpna. Za přípravu normy odpovídá právě MMR.

Hlavními principy nového zákona jsou podle dřívějšího vyjádření Dostálové jedno řízení před jedním stavebním úřadem, integrace dotčených orgánů do stavebních úřadů, pevně dané lhůty, opatření proti nečinnosti nebo apelační princip, kdy nadřízený úřad nebude vracet věc zpět k novému projednání. MMR plánuje, že zákon bude platit od jara příštího roku. Účinnost by měla nabíhat postupně do poloviny roku 2023.

Opoziční strany považují zákon za nepřipravený a nekoncepční, řízení podle nich neurychlí. S řadou ustanovení nesouhlasí i Hospodářská komora. Ta vybídla vládu i opozici, aby ve Sněmovně zřídily skupinu, která se zákonem bude zabývat. Podle odborníků se stavební řízení novým stavebním zákonem zrychlí, mohou být ovšem narušeny veřejné zájmy, například ochrana životního prostředí nebo veřejného zdraví. Velký přínos je podle nich v digitalizaci, důležitá bude odbornost úředníků na stavebních úřadech i jejich dostatečná kapacita.