Praha - Kdyby se nyní připravoval zákon o sociálním bydlení, zbrzdilo by to pomoc lidem v tísni o několik let. V tiskové zprávě ministerstva pro místní rozvoj to uvedla jeho šéfka Klára Dostálová (ANO). Podle ní rychlé řešení představuje investiční program pro výstavbu bytů. Na ministerstvu pro místní rozvoj se dnes potřetí sešlo grémium k sociálnímu bydlení. Po zákoně volají už léta odborníci, některá města i organizace na pomoc lidem v tísni. Podle nich pouhé dotace na výstavbu problémy nevyřeší a spíš než urychlené řešení je potřeba ucelený přístup.

Vláda se v programovém prohlášení zavázala, že připraví zákon o sociálním bydlení. V kapitole o bytové politice stojí, že norma bude řešit potřeby lidí v nouzi a na okraji společnosti, vytvoří podmínky pro obce a s nájemníky sociálních bytů budou pracovat sociální pracovníci. Radnice budou po investorech moci také požadovat, aby určitý podíl bytového projektu tvořily levné byty. Premiér Andrej Babiš (ANO) před měsícem řekl, že samostatný zákon nejspíš nevznikne a vláda se soustředí na program výstavby.

"Situace s potřebou sociálního bydlení je v mnoha regionech už kritická. Pokud bychom šli cestou zákona, tak s tím budeme moci něco dělat až tak v roce 2022 či 2023," uvedla Dostálová. Podle ní se "všechny parametry zákona o sociálním bydlení" do dotačního programu Výstavba překlopí. Parametry resort neupřesnil. Dostálová dodala, že program se spustí na jaře příštího roku. Ročně by v něm na dotace pro obce měly být dvě miliardy korun.

Podle resortu představuje program rychlé řešení a zákon je běh na dlouhou trať. O legislativě na podporu sociálního či dostupného bydlení bude ministerstvo pro místní rozvoj podle svého mluvčího Viléma Frčka dál diskutovat, a to hlavně s resortem práce.

Radnice budou moci na pětinu bytů dostat od státu stoprocentní dotaci. Sama obec či město si pak určí, koho z potřebných v tomto bydlení ubytuje, uvedl před nedávnem Babiš. Podle něj ministerstvo pro místní rozvoj v programu Výstavba určuje i kategorie lidí, kteří by na nový obecní byt mohli dosáhnout. Premiér uvedl, že se to týká asi 65.000 lidí. Zhruba s takovým počtem počítalo ministerstvo pro místní rozvoj i v minulém volebním období. Ministerstvo práce naopak zvažovalo pomoc pro výrazně vyšší počet lidí, kteří se ocitli v tísni.

V minulém volebním období připravoval zákon o sociálním bydlení resort práce pod vedením ČSSD. Tehdejší vláda ČSSD, ANO a lidovců se na normě nedokázala dohodnout. Spory panovaly hlavně mezi ANO a ČSSD. Strany nenašly třeba shodu na tom, kdo by měl mít na sociální bydlení nárok. Vadil i původní návrh, že by obce měly povinnost ve svém bytovém fondu mít určité procento sociálních bytů.

Podle organizací pro lidi v tísni by ale obce měly mít povinnost svým obyvatelům pomoci a bydlení potřebným zajistit. Nemusí to být jen v obecních bytech, ale třeba v nájmu u soukromníků. Nájemníkům by se měli věnovat sociální pracovníci, měli by jim pomoci obtížnou situaci zvládnout.

Pokud podle Frčka stát uhradí celou výstavbu části bytů, musí v nich být dostupná i sociální práce. "Její financování by mohlo být řešeno například vyšším příspěvkem na přenesenou působnost obcí," dodal mluvčí. Pro stanovení výše dávek by pak měly posloužit mapy nájemného, které resort pro místní rozvoj připraví.