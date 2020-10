Dostálová: Prezidentův expertní tým podpořil stavební zákon

Praha - Expertní tým prezidenta Miloše Zemana dnes podpořil návrh nového stavebního zákona. Po jednání v Lánech to řekla novinářům ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (za ANO). Vláda zákon, který má výrazně zrychlit a zjednodušit stavební řízení, schválila na konci srpna. Za přípravu normy odpovídá právě MMR. Experti zároveň podle ministryně navrhli několik úprav, které budou podle ministryně zařazeny do komplexního pozměňovacího návrhu k zákonu.

Novinářům dnes ministryně řekla, že je ochotna přistoupit na všechny pozměňovací návrhy, které povedou ke zrychlení a zefektivnění stavebního řízení.

Připomínky členů expertního týmu se podle Dostálové týkaly fungování dotčených orgánů. "Zejména jsme debatovali o povolení k nakládání s vodami," řekla ministryně na telefonický dotaz ČTK. "Tak, jak jsme to domluvili s ministerstvem zemědělství, tak to povolení by platilo až při kolaudaci. A samozřejmě zástupci Hospodářské komory, Svazu průmyslu a dopravy právě říkali, že se trochu obávají, aby to nebylo pozdě, aby nestály třeba továrny, nebo nějaké stavby, které by na to nakládání s vodami nedosáhly," řekla dále Dostálová ČTK. Dodala, že o tom bude ještě debatovat s ministerstvem zemědělství.

Svaz průmyslu i Hospodářská komora by podle ministryně také chtěly oddělit model samosprávy a státní správy u samotného stavebního povolení. Obě organizace by chtěly také zjednodušit fázi územního plánování.

Hlavními principy nového zákona jsou podle dřívějšího vyjádření Dostálové jedno řízení před jedním stavebním úřadem, integrace dotčených orgánů do stavebních úřadů, pevně dané lhůty, opatření proti nečinnosti nebo apelační princip, kdy nadřízený úřad nebude vracet věc zpět k novému projednání. MMR plánuje, že zákon bude platit od jara příštího roku. Účinnost by měla nabíhat postupně do poloviny roku 2023.

Návrh nového stavebního zákona je nyní ve Sněmovně. Ministryně by chtěla, aby jeho první čtení přišlo na řadu 27. října. Udělá vše pro to, aby Parlamentem zákon prošel ještě v tomto volebním období. "Zatím ty lhůty odpovídají tomu, že skutečně ta platnost zákona by mohla nastat v dubnu nebo květnu příštího roku," řekla Dostálová ČTK. Nebude navrhovat zkrácení lhůty pro projednání zákona ve výborech.

Dostálová dále také informovala expertní tým o nových zdrojích z fondů EU. "Jde o zhruba 960 miliard korun, které budeme mít do roku 2027," řekla novinářům.