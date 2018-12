Praha - Evropské dotace byly do vyjasnění problému okolo možného střetu zájmů českého premiéra Andreje Babiše (ANO) pozastaveny pouze Agrofertu. ČTK to dnes sdělila ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (za ANO). Komisař EU pro rozpočet Günther Oettinger ve středu v Evropském parlamentu řekl, že Evropská komise nebude vyplácet Česku dotace do vyjasnění situace kolem střetu zájmů. Ministerstvo financí nebude žádosti o platby spojené s Agrofertem zasílat Evropské komisi k proplacení. Úřad o tom dnes inormoval v tiskové zprávě.

"Dotace byly pozastaveny do vyjasnění problému pouze Agrofertu," uvedla Dostálová v SMS. Ministerstvo pro místní rozvoj působí v roli koordinátora při čerpání evropských dotací. K záležitosti se podle ní vyjádří ministerstvo financí, které zodpovídá za proplácení.

Evropský parlament se ve středu zabýval bodem s názvem "Střet zájmů a ochrana rozpočtu EU v České republice" na podnět klubu Zelených, který Babiše kritizuje na základě studie právní služby EK.

MF nebude žádat Brusel o proplácení dotací pro Agrofert

Ministerstvo financí nebude žádosti o platby spojené s Agrofertem zasílat Evropské komisi k proplacení. Úřad o tom dnes inormoval v tiskové zprávě. Komisař EU pro rozpočet Günther Oettinger ve středu v Evropském parlamentu řekl, že EK do vyjasnění situace kolem údajného střetu zájmů premiéra Andreje Babiše (ANO) nebude vyplácet Česku dotace. Podle ministerstva to není pravda.

"Jedná se o předběžné a opatrnostní opatření reagující na aktuální zkoumání stížností, které ve věci domnělého střetu zájmů Evropská komise obdržela. Toto opatření umožní Evropské komisi zajistit plynulé platby do České republiky za jakékoliv další výdaje. Tímto krokem se vyloučí ohrožení proplacení dalších žádostí. Toto opatření neznamená provedení finanční opravy," uvedlo ministerstvo.

EK hodlá v lednu provést v ČR audity kvůli dotacím

Evropská komise se chystá začátkem příštího roku poslat do Česka auditory, kteří prověří, zda při čerpání dotací v několika programech nedošlo k porušování pravidel. Audity by měly zkoumat jak předchozí víceleté finanční období let 2007 až 2013, tak dobu od roku 2014 do letošního srpna, tedy do chvíle, než začala platit nová úprava v posuzování střetu zájmů.

Podle eurokomisaře pro rozpočet Günthera Oettingera by se měly prověřovat české dotace čerpané v rámci programů rozvoje venkova, politiky soudržnosti a sociální politiky. Oettinger ve středu europoslancům během debaty o možném střetu zájmů českého premiéra Andreje Babiše oznámil, že po skončení auditů podá Evropskému parlamentu zprávu o jejich výsledku.

EK se v obou obdobích v rámci všech tří zmíněných programů podílela na financování více než dvou stovek českých projektů, které by měly audity zkoumat.

Situaci kolem dotací a Agrofertu v pondělí projedná vláda

Předseda koaliční ČSSD a ministr vnitra Jan Hamáček mluvil o situaci kolem pozastavení evropských dotací pro firmu Agrofert s premiérem Andrejem Babišem (ANO), na pondělním zasedání se jí bude zabývat vláda. Hamáček to řekl dnes novinářům ve Sněmovně. Za klíčové považuje to, aby nebylo ohroženo vyplácení evropských peněz pro celou Českou republiku.

"Dnes ráno jsem mluvil s premiérem a on mě informoval, že v pondělí na vládě nám asi ministerstvo financí podá informaci," uvedl Hamáček. Ohledně dalšího českého postupu odkázal na tiskovou zprávu ministerstva financí. Resort by podle ní neměl uplatňovat proplacení jakýchkoliv dotačních titulů spojených s Agrofertem, dodal.

Hamáček řekl, že kroky Evropské komise, která pozastavila platby, dokud nebude situace kolem Babišova střetu zájmů vyřešena, jsou vážnou věcí. "Pro mě je samozřejmě klíčové, aby problémy Agrofertu neohrozily vyplácení pro celou Českou republiku, tam směřují i snahy ministerstva financí," uvedl.