Dostálová: Otevření skiareálů by vláda měla řešit v pondělí

Praha - K otevření zimních středisek by se vláda měla vrátit v pondělí. Pravidla pro zimní střediska by bylo dobré doplnit do protiepidemického systému PES, je to ale v kompetenci ministerstva zdravotnictví. Na tiskové konferenci pořádané spolu s Horskou službou ČR to dnes řekla ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (za ANO).

Kabinet se na dnešním mimořádném jednání podle Dostálové tématu provozu lyžařských středisek dotkl. Schválil změnu předchozího krizového usnesení, který zakazoval užití lyžařských vleků a lanových drah veřejností. Nově se zákaz týká jejich použití jen v souvislosti s užitím lyžařských tratí. "Tím není dotčeno užití lanových drah jejich provozovateli nebo veřejností pro jiné účely dopravy osob nebo pro účely přepravy zboží a materiálu," zní nové usnesení.

Dostálová věří, že provoz skiareálů bude možný, i když režim se s ohledem na šíření epidemie změní. Lidé podle ní pochopitelně nebudou například moci stát vedle sebe ve frontách, nutné bude dodržování bezpečnostních odstupů.

Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) minulý týden avizoval, že lyžařská střediska by se mohla otevřít 18. prosince. Nakonec ale návrh z pondělního jednání vlády stáhl s tím, že epidemická situace neumožňuje toto rozhodnutí přijmout. Představena zatím nebyla ani pravidla pro provoz skiareálů. Podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka (za ANO) se tak s stane až s jasným datem jejich otevření.

Asociace horských středisek už dříve vyzývala, aby pravidla byla součástí systému PES, stejně jak tomu je u dalších podnikatelských činností. Odsun termínu zveřejnění podmínek a otevření lyžařských středisek povedou podle asociace k dalšímu stupňování zmatků a nejistoty, se kterými se provozovatelé skiareálů, ubytovacích zařízení, restaurací a dalších služeb musejí potýkat, uvedla tento týden.