Dostálová odmítá obavy hasičů, že jejich pozice bude utlumena

Praha - Hasiči budou podle ministryně pro místní rozvoj Kláry Dostálové (za ANO) nadále při vydávání stavebního povolení dotčeným orgánem. Nebudou přecházet pod stavební úřad a vyjadřovat se budou ke složitějším kategoriím staveb. Ministryně to dnes řekla novinářům. Hasiči v minulém týdnu vyjádřili obavy, že jejich pozice by mohla být podle nového stavebního zákona, jehož paragrafové znění koncem listopadu vstoupilo do připomínkového řízení, utlumena. Vadí jim, že dohody, na které se Dostálová odvolává, nejsou plně promítnuty v zákoně. ČTK to dnes řekl mluvčí Hasičského záchranného sboru ČR Rudolf Kramář.

"Zaznamenala jsem reakci hasičů, okamžitě jsem napsala dopis, kde prostě dohody, které byly učiněny, budou stoprocentně naplněny," řekla Dostálová. Podle ní je dohodnuto, že jsou nastavené čtyři kategorie staveb - nula, jedna, dva a tři a hasiči se mají vyjadřovat k dvojce a trojce. "Nebudou dávat závazné stanovisko, ale vyjádření pro účely stavebního úřadu," řekla ministryně. Hasiči to podle ní odsouhlasili.

"Dohodnuté úpravy návrhu stavebního zákona, z textu předloženého do připomínkového řízení, však bohužel explicitně nevyplývají," řekl ČTK mluvčí hasičů.

Ministryně dnes na dotaz, že paragrafové znění s dohodou nepočítá, uvedla, že s tím musí počítat a připustila opravy v meziresortním řízení. "Pokud jsme se tam teď někde odchýlili, tak je to chyba a musí se to napravit," uvedla.

Návrh nového stavebního zákona má urychlit a zjednodušit povolování staveb. Připomínkové řízení skončí 23. prosince. Zákon by měl podle plánu vlády platit od roku 2021. Podle kritiků ale zákon nahrává developerům, popírá veřejné zájmy, jako je kromě požární bezpečnosti také například ochrana přírody, a otevírá prostor pro korupci.