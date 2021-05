Dostálová nepovažuje za vhodný konec vlády při diplomatické a covidové krizi

Praha - Ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (za ANO) nepovažuje za vhodné v době diplomatického konfliktu s Ruskem a covidové krize vyvolat hlasování o nedůvěře vládě. Řekla to dnes v pořadu Partie Terezie Tománkové v televizi Prima. Podle opozice má kabinet skončit.

Opoziční koalice se liší v postupu, který považují za vhodný. Zatímco Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) sbírá podpisy pro vyvolání hlasování o nedůvěře vládě ve Sněmovně, Piráti a STAN se kloní k rozpuštění dolní komory a předčasným volbám zhruba na začátku července.

Kromě diplomatického sporu s Ruskem a koronavirové krize Dostálová také argumentovala tím, že do řádných voleb v říjnu zbývají tři řádné schůze Poslanecké sněmovny. Ministr kultury Lubomír Zaorálek (ČSSD) uvedl, že v době krize každá vláda v Evropě potřebuje podporu a důvěru. Obvinil opozici z toho, že šíří atmosféru, aby kabinetu občané nenaslouchali.

Podle předsedy KDU-ČSL Mariana Jurečky by bylo zodpovědné, kdyby premiér Andrej Babiš (ANO) znovu požádal Sněmovnu o důvěru. Pokud k tomu nedošlo, tak by opozice měla vyvolat hlasování o nedůvěře. Když vláda důvěru nezíská, následovat by podle Jurečky mělo jednání o rozpuštění Sněmovny. Případně by měla vzniknout vláda na půdorysu všech sněmovních stran.

Šéf poslanců a první místopředseda STAN Jan Farský uvedl, že čím dříve vláda skončí, tím lépe. Kabinet podle něj ztratil důvěru občanů i Sněmovny.

K vyvolání hlasování o nedůvěře je potřeba nejméně 50 podpisů. Pro vyslovení nedůvěry je nutné, aby jej podpořila nadpoloviční většina všech poslanců, tedy minimálně 101 zákonodárců. Pro rozpuštění Sněmovny a vypsání předčasných voleb je zapotřebí nejméně 120 poslanců.

Prezident Miloš Zeman minulou neděli v televizi Prima zopakoval, že pokud by Sněmovna menšinové vládě hnutí ANO a ČSSD vyslovila nedůvěru, nechal by Babišův kabinet dovládnout v demisi.