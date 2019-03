Praha - Ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová dnes v rámci jednání s ministryní financí Alenou Schillerovou (obě za ANO) o rozpočtu přišla s návrhem snížit provozní výdaje ministerstva na příští rok zhruba o deset procent, tedy o 400 až 500 milionů korun. Novinářům to po jednání řekla Dostálová. Dodala, že s jednáním je spokojená, protože případné úspory se nedotknou investic. Ty považuje za prioritu.

"Pro mě bylo zásadní, že jsme se shodly, že investice jsou prioritou. Přišla jsem s desetiprocentní úsporou v rámci provozního rozpočtu, který máme přes pět miliard," uvedla. Šetřit by měl úřad jak na provozu, tak i na zaměstnancích. Podle ministryně je totiž na MMR příliš mnoho nadřízených, podle ministryně je jeden nadřízený na pět podřízených. "Dále máme neobsazená místa, ty budeme rušit," dodala Dostálová.

Ministryně zároveň upozornila, že na dnešním jednání se o konkrétních číslech v rámci celkového rozpočtu nejednalo a že šlo o první kolo jednání o rozpočtu.

Jednání o rozpočtových úsporách čeká během dneška i další ministry za ANO. S Schillerovou by měl jednat dnes i ministr vnitra Jan Hamáček, který bude o rozpočtu hovořit za všechny ministry ČSSD. "Z mého pohledu je třeba vyjasnit si filozofii rozpočtu, zda je vůle jednat i o příjmové stránce, nejen o škrtech," uvedl dnes Hamáček.

Schillerová v únoru vyzvala ministry při debatě o rozpočtu na příští rok, kdy stát počítá s nižším tempem růstu než dosud, k hledání úspor a navrhla snížit počet státních zaměstnanců o deset procent. Zároveň přišla i s návrhem snížit výdaje o 25 miliard korun, přičemž s výrazným snížením výdajů počítá například u ministerstev pro místní rozvoj, dopravy zemědělství, životního prostředí nebo kultury. Naopak polepšit by si mohla kancelář prezidenta nebo ministerstvo práce a sociálních věcí.

Národní rozpočtová rada ve své pravidelné zprávě v březnu uvedla, že by vláda by neměla snižovat daňovou zátěž a zvyšovat výdaje takovým způsobem, aby ohrozila dodržení plánovaných schodků státního rozpočtu v letech 2020 a 2021. Ty jsou stejně jako pro letošek naplánované na 40 miliard korun. Taková výše deficitu totiž představuje minimální požadavek pro střednědobou udržitelnost dobrého stavu veřejných financí. Zároveň ale rada upozornila, že by vláda neměla za současné ekonomické situace zavádět výrazná rozpočtová omezení.