Dostálová: Městské vouchery jsou připravené, není jasné, kdy se spustí

Praha - Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) má připravený program městských voucherů pro podporu cestovního ruchu. Zda jej ale spustí do říjnových sněmovních voleb, není jisté, uvedla dnes na setkání s novináři ministryně Klára Dostálová (ANO). Obává se současného růstu počtu pozitivně testovaných na covid-19. Podle ministerstva bude v programu nejspíše celkem půl miliardy korun, polovinu zaplatí MMR, druhou polovinu pak města. Původně se počítalo s tím, že vláda program projedná v létě, měla v něm být dvojnásobná suma.

"Program je nachystaný, ale musí na to být vhodná doba," řekla ministryně. Dodala, že by lákáním lidí do velkých měst nechtěla spustit čtvrtou pandemickou vlnu. Podle ní je pak jedno, jestli vláda schválí program před volbami, nebo například 14 dní po hlasování. Stát plánuje podporu 500 korun za jednu noc strávenou ve městě. Dříve se hovořilo o minimálně třídenním pobytu. Finální návrh ale stejně bude muset odsouhlasit buď současná, nebo budoucí vláda.

Poukazy nezávisle na chystaném programu podle Dostálové připravily Praha, České Budějovice, Brno, Ostrava, Olomouc a Karlovy Vary. Zbylá krajská města se mohou zavedenými systémy inspirovat, MMR podle Dostálové programy pro města, která je nemají, zmapovalo.

MMR loni připravilo poukazy na pomoc tuzemským lázním, kde hosté z ciziny tvořili podle dat úřadu až 44 procent klientů. Program, který má naučit české cestovatele trávit v lázních vícedenní pobyty s čerpáním léčebných služeb a přispět k obnově daných regionů, pokračuje celý letošní rok. Lidé mohou využívat poukazy na slevu 4000 korun na pobyt v tuzemských lázních alespoň na šest nocí a minimálně pět procedur.