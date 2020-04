Dostálová:Lhůta pro připomínky ke stavebnímu zákonu je dostatečná

Praha - Lhůta pro vypořádání připomínek k novému stavebnímu zákonu, který má výrazně zjednodušit a urychlit povolování staveb, je dostatečná. Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR), které za zákon odpovídá, ho považuje za nezbytný k obnově ekonomiky po skončení epidemie koronaviru. ČTK to dnes sdělila ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (za ANO). Reagovala tak na dnešní vyjádření ombudsmana Stanislava Křečka, že MMR postupuje ohledně návrhu nového stavebního zákona nestandardně.

"Od samého počátku přípravy nového stavebního zákona postrádám na straně ministerstva promyšlenost, profesionalitu i přiměřenost. Považuji za nepřípustné, aby k novelizaci tak zásadního předpisu docházelo postupem, kterého jsme svědkem. Nejenže ministerstvo postupuje netransparentně, nerespektuje legislativní pravidla vlády, ale také mrhá prací desítek odborníků," uvedl Křeček.

Podle Dostálové MMR vypořádává připomínky ke stavebnímu zákonu průběžně posledních pět měsíců a s připomínkovými místy jsou úředníci v kontaktu. Na konci ledna prodloužilo termín o dva měsíce, poté kvůli současným opatřením proti šíření koronaviru o další měsíc do konce dubna. "Dubnové poslední finální kolo vypořádání slouží zejména k tomu, aby se daly ještě dohodnout poslední detaily, na kterých nepanovala shoda, a zákon odešel do vládního legislativního procesu v co nejvíc konsensuální podobě. Už v polovině března zůstala k dořešení pouze čtvrtina připomínek," uvedla Dostálová.

MMR si podle ní uvědomuje, že tempo přípravy zákona je rychlé a klade na připomínková místa velké nároky zejména v dnešním nouzovém stavu. I vzhledem k budoucnosti se ale podle Dostálové ministerstvo musí pokusit dodržet původní harmonogram přípravy a schválení zákona ještě touto Sněmovnou. "Až pomine aktuální zdravotní nebezpečí a bude třeba ozdravit ekonomiku, bude stavebnictví jeden z nejdůležitějších nástrojů. Máme před sebou řadu smysluplných veřejných projektů. Dostavbu dálniční sítě, vysokorychlostní tratě, nemocnice nebo školy. Děláme všechno pro to, aby nastartování hospodářství nekomplikovaly v budoucnu přeregulované a zdlouhavé povolovací procesy a chceme o to požádat i představitele připomínkových míst," doplnila Dostálová.

K ombudsmanovi se dnes přidal Český národní komitét Mezinárodní rady památek a sídel (ICOMOS). Organizace se obává toho, že budou dopady současné situace na ekonomiku zneužity jako argument k prosazení nového stavebního zákona, a to na úkor ochrany kulturních památek, a i za cenu obejití legislativních pravidel. "Ostatně, tyto hlasy už začaly z řad pražských developerů zaznívat," sdělil prezident českého komitétu ICOMOS Václav Girsa.

Dostálová uvedla, že při vypořádání připomínek se domluvila s ministrem kultury Lubomírem Zaorálkem (ČSSD). "Dohodli jsme se, že orgány památkové péče budou integrovány jen částečně, a to v ochranných pásmech památek. Ovšem ani tato integrace neznamená, že nebude zajištěna ochrana památek. Památkáři budou dál hájit veřejný zájem v rámci stavebního úřadu, který bude vydávat koordinované vyjádření ke každému záměru a tento zájem bude mít povinnost stavební úřad do něj promítnout," dodala ministryně.

U kulturních a národních památek a památkových rezervací bude mít podle ní nadále památkový orgán samostatné postavení, jeho stanovisko bude pro stavební úřad závazné.