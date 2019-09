Dostálová bytostně přesvědčena, že Čapí hnízdo nebyl trestný čin

Praha - Ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (za ANO) je bytostně přesvědčena, že v kauze Čapí hnízdo nedošlo k trestnému činu. Řekla to dnes v pořadu Partie na TV Prima. Předseda Pirátů Ivan Bartoš v reakci uvedl, že postup vyvedení malé firmy z velkého holdingu může být návodem pro další podobné případy.

"Jsem opravdu přesvědčena, že se nic nestalo. Ať si všichni nastudují podmínky regionálního operačního programu tehdejší doby - střední Čechy z roku 2007 a zákony tehdejší doby," uvedla dnes Dostálová.

Podle Bartoše by měly být známy veřejné registry konečných vlastníků firem. "Protože, když má někdo velkou firmu, a z ní si libovolný podnikatel ´vyšoupne´ takto na pár let malé firmy a ´shrábne´ nějaké dotační tituly, tak je to špatně," podotkl šéf Pirátů.

Dostálová reagovala, že v roce 2007 byla jiná situace než dnes. Malé, střední i velké podniky jsou podle ní už několik let evidovány ve speciálním systému EU, který odhalí majetkovou strukturu firem. Tehdy ale neexistoval. "Všechno se nám to posouvá v čase. My si tady pořád bereme do zajetí to Čapí hnízdo, které postupovalo podle praktik roku 2007," dodala.

Trestní stíhání premiéra Andreje Babiše (ANO) i dalších obviněných v případě dotace pro farmu Čapí hnízdo zastavilo nedávno pražské městské státní zastupitelství. Rozhodnutí je pravomocné. Městské státní zastupitelství (MSZ) ho předložilo společně se spisovým materiálem nejvyššímu státnímu zástupci Pavlu Zemanovi, který může usnesení zrušit. Na přezkoumání má tři měsíce.

Prezident Miloš Zeman ve čtvrtek prohlásil, že by zastavil Babišovo trestní stíhání, kdyby ho nejvyšší žalobce obnovil. Dnes doplnil, že bude na Babišovi, zda abolici přijme. Předseda koaliční ČSSD Jan Hamáček uvedl, že prezidentův výrok považuje za nepřiměřený zásah do fungování justice. ODS chce s ohledem na prezidentovy výroky jednat s ostatními opozičními stranami o společném postupu.

Případnou abolici by podle ústavy musel podepsat i premiér nebo jím pověřený člen vlády. Babiš v pátek řekl, že diskusi o svém případném podpisu pod abolicí považuje za zbytečnou, protože trestní stíhání bylo zastaveno. Hamáček uvedl, že nepředpokládá, že by Babiš případný podpis pod abolicí nechával na některém členovi kabinetu za ČSSD. Podle politologů by případná abolice pro Babiše neměla vliv na voliče ANO a na jejich podporu hnutí. Také opozici by abolice spíše jen upevnila v její pozici.

Společnost Farma Čapí hnízdo, tehdy ještě pod názvem ZZN AGRO Pelhřimov, patřila Agrofertu. V prosinci 2007 se firma přeměnila na akciovou společnost s akciemi na majitele. O rok později získala evropskou dotaci v programu pro malé a střední podniky, na kterou by jako součást Agrofertu neměla nárok. Po několika letech se společnost vrátila pod Agrofert. Babiš vlastnil holding do předloňského února, pak jej vložil do svěřenských fondů.

Propojení Čapího hnízda s Agrofertem podle šéfa MSZ Martina Erazíma nehrálo roli, protože si oba podniky nekonkurovaly, ani nesjednocovaly svoji činnost na společném trhu. Babiš dlouhodobě odmítal, že se kolem farmy dělo cokoliv nezákonného. Stíhání kromě něj čelili i jeho blízcí a bývalí představitelé společnosti Farma Čapí hnízdo.