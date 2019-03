Brno - Hokejistům Mountfieldu Hradec Králové skončila sezona. Dnes prohráli čtvrté čtvrtfinálové utkání na ledě Komety Brno 2:3 a celou sérii 0:4. K lepším výsledkům hradeckým hokejistům nepomohl ani lídr Radek Smoleňák.

"Štve mě to neskutečně, o to víc, že jsme byli herně Kometě důstojným soupeřem. Když se na to člověk podívá, hráli jsme dobrý hokej, měli jsme často více ze hry, ale dojeli jsme na absolutní impotenci v útoku a na fauly," řekl Smoleňák.

Stává se to v posledních třech letech a zní to už pomalu jako klišé, že Kometa se v pravý čas nastartuje do play off módu, a nyní to schytal právě Hradec. "Klobouk dolů před Kometou. My jsme měli výbornou základní část s řadou pozitiv, na kterých se dá stavět do budoucna, ale přišlo play off a Kometa nám dala docela dobrou školu, jak se hraje play off a důležité zápasy," konstatoval Smoleňák.

I přes výsledkově jasné vyřazení viděl na skončené sérii pozitiva. "Máme mladý tým, myslím, že základ zůstane i pro příští rok a tato série bude pro nás poučná," řekl.

On sám vstoupil do série několika slovními výpady do řad Komety, když se vracel k prominutí trestu Martina Erata a řekl, že pravidla určuje trenér a majitel Komety Libor Zábranský, a obranu soupeře označil za staré pány.

Efekt ale takové hecování nemělo. "Snažím se odvádět maximum pro můj tým, zápasy byly vyhecovaný. Ty události jste trochu nafoukli vy, novináři, já se o obou věcech jen lehce zmínil a vy jste se na tom pěkně povozili," řekl s úsměvem a nadhledem. "Bylo to pořádně vyhecované, celá série, díky hráčům, díky novinářům, díky všem. Já to mám rád, je to o emocích," liboval si.

Smoleňák se zachoval jako grand, Kometě pogratuloval a dokonce slyšel skandovat i svoje jméno z hlediště. "Mám s mnoha hráči Brna velmi dobré vztahy. Na ledě jsme si nedarovali ani centimetr, série bolela nás i je, ale o tom je hokej," řekl. "Kometa má vynikající fanoušky, před nimi je radost hrát, byla to bitva na ledě, zatleskal jsem jí taky," přiznal.

Proč byla Kometa v celé sérii tak dominantní? "Ne, že by se proti nim špatně hrálo, čísla hovořila pro nás, my jsem je přehrávali, ale na to se nehraje. Prostě klobouk dolů před nima," prohlásil.

Smoleňák poznal, jakou má Kometa obrovskou formu. Na otázku, zda může být zase mistrem, útočník Hradce odpověděl: "Mistrem může být kdokoliv. Kometa hrála na vítězství, hrála chytře a předváděla hokej, který jim v předchozích dvou sezonách titul přinesl. Teď ať si to rozdá s kým chce, my jsme bohužel mimo," uzavřel Smoleňák, který se po zápase bavil s Liborem Zábranským. "Tady by ho měli krmit kaviárem, protože co tady za ty roky udělal, to zaslouží velký obdiv," dodal Smoleňák.

